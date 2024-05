Manifestantes abuchean y piden expulsión de cantante Israelí de Eurovisión 2024

La actuación en la segunda semifinal de Eurovisión 2024 de la representante de Israel, Eden Golan, fue recibida con abucheos de parte del público como repulsa por la ofensiva militar que este país lleva a cabo en Gaza, con casi 35.000 civiles palestinos muertos, la mitad de ellos niños.

Estas muestras de desaprobación, mezclada con aplausos de otra parte, se mantuvieron durante toda la interpretación de su canción, especialmente en la parte a capela, según comentaron a la agencia de noticias EFE asistentes al espectáculo celebrado en el Malmö Arena, aunque la retransmisión televisiva realizada por la cadena sueca SVT no los ha recogido.

En el ensayo general con público, celebrado la noche del miércoles 8 de mayo de 2024, la cantante sufrió pitidos y abucheos, lo que motivó una queja de la emisora pública Kan, que organiza la participación de Israel en Eurovisión, ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y ante la emisora pública sueca.

"Estoy aquí haciendo lo que amo, solo me centro en la música y la energía, son muchos los que me apoyan y es un honor representar a mi país especialmente en estos tiempos. Me centro solo en hacer una buena actuación y en que se escuche nuestra voz", declaró la artista a la prensa el jueves al ser preguntada por el ensayo.

La queja israelí también incluye mensajes en solidaridad con Palestina y contra la guerra en Gaza, como el pañuelo o kufiya que lució el artista sueco-palestino Eric Saade en la primera semifinal durante su actuación como invitado.

Este mismo jueves, miles de personas participaron en una manifestación por las calles de Malmö convocados por la plataforma 'Paren a Israel, por la paz y por una Palestina libre', que agrupa a más de 60 organizaciones, y en ella se corearon consignas contra la participación de Israel en Eurovisión.

Desde hace meses han sido múltiples las peticiones en torno a su expulsión de esta edición, tal y como lo fue Rusia en 2022 cuando invadió Ucrania.

En un comunicado, la UER consideró sin embargo que se trata de un caso diferente y que, como miembro de su organización, la televisión pública israelí ha cumplido todas las normas y también su función de servicio público.

El comité organizador rechazó sin embargo las dos primeras canciones presentadas por esta delegación, por sus referencias políticas a los atentados de Hamás del pasado octubre, unas referencias políticas que están expresamente prohibidas en las normas del concurso.

'Hurricane', la canción con la que Golan compite finalmente, es una metáfora sobre la capacidad de resistencia ante inclemencias de naturaleza ambigua y está cantada en inglés, excepto los últimos versos, que son interpretados en hebreo.

