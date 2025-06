Marchas en Los Ángeles: Trump afirma que la ciudad "fue invadida por migrantes"

Las protestas en Los Ángeles continúan en rechazo a las redadas contra personas indocumentadas por parte del Gobierno del presidente Donald Trump. Desde el viernes 6 de junio se están presentando movilizaciones y también, enfrentamientos de manifestantes con la policía.

Precisamente, Trump aseguró este domingo por medio de Truth Social que Los Ángeles "ha sido invadida y ocupada por extranjeros ilegales y delincuentes. Ahora turbas violentas e insurrectas están pululando y atacando a nuestros Agentes Federales para tratar de detener nuestras operaciones de deportación".

Añadió también que se encuentra "ordenando a la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, al Secretario de Defensa Pete Hegseth, y a la Fiscal General Pam Bondi, en coordinación con todos los demás Departamentos y Agencias pertinentes, que tomen todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión de inmigrantes, y poner fin a estos disturbios de inmigrantes".

El mandatario estadounidense hizo hincapié en que la ciudad será "liberada" y que está gestionando lo necesario para que esto suceda.

De hecho, este domingo el presidente de Estados Unidos firmó un memorando presidencial para desplegar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional para dispersar a los manifestantes.

El presidente Donald Trump prometió que las tropas asegurarán "una muy severa legalidad y orden", mientras parece dejar la puerta abierta a que haya más despliegues militares en otras ciudades.

Los manifestantes rechaza las redadas a migrantes por medio de Donald Trump. AFP.

Con cascos, uniformes camuflados y armamento, las tropas están destacadas en una instalación federal del centro de Los Ángeles, donde se unieron a autoridades del Departamento de Seguridad Interior.

El Gobernador de California, Gavin Newson, rechazó el despliegue de Trump y envió un fuerte mensaje en su cuenta de X: "no le den a Trump lo que quiere".

Además el Gobernador aseguró que: "No teníamos ningún problema hasta que Trump intervino. Esto constituye una grave violación de la soberanía estatal: exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan. Rescindan la orden. Devuelvan el control a California."

Las reacciones de los demócratas y los republicanos frente a las protestas

Los republicanos apoyaron al presidente en las medidas y además, se alinean al rechazo de Newsom y de otros funcionarios locales al despliegue de tropas.

"No me preocupa en absoluto", declaró el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en el programa This Week.

Por su parte, la congresista demócrata Nanette Barragán defendió las protestas pacificas en una entrevista para en CNN: "estamos de acuerdo en que si alguien es violento, debería ser arrestado. (...) Pero no es esto lo que está sucediendo. Tenemos una administración que ataca las protestas pacíficas".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió sobre la captura de 35 mexicanos capturados y aclaró que: "Los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida (...) ¡No son criminales!".

No es la primera vez que se convocan manifestaciones en ciudades de Estados Unidos desde que llegó el presidente Donald Trump; sin embargo, los disturbios reportados en Los Ángeles son los más graves hasta el momento.

CAMILA RAMOS

Con información de AFP

NOTICIAS CARACOL