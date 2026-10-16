Menor que cometió tiroteo en Estados Unidos habría usado la escopeta de su madre, según autoridades

El adolescente de 16 años señalado como el presunto responsable del tiroteo ocurrido el jueves en una escuela primaria de Oregón, en el oeste de Estados Unidos, habría utilizado una escopeta adquirida por su madre para perpetrar el ataque, que dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad.

Este viernes, las autoridades de Bend, ciudad donde se registró la tragedia, acudieron a la vivienda del joven para inspeccionar sus pertenencias en busca de evidencias o historiales de navegación que pudieran estar relacionados con tiroteos masivos, según indicaron fuentes policiales a CBS News.



Las primeras indagaciones señalan que el atacante, residente de la localidad y cuyas motivaciones aún se desconocen, así como su vínculo con la institución educativa, empleó una escopeta perteneciente a su madre.



Menor que perpetró tiroteo en Estados Unidos fue abatido por padre de un estudiante

El joven murió tras ser confrontado por el padre de dos estudiantes del colegio. De acuerdo con las autoridades, el hombre siguió al atacante dentro de las instalaciones y lo enfrentó antes de la llegada de la Policía.

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Las primeras alertas al servicio de emergencias 911 se registraron hacia la 1:00 p. m. hora local. El jefe policial detalló que una de las llamadas iniciales fue realizada por una persona que se encontraba dentro de un vehículo y denunció que alguien le estaba disparando con un arma larga.



Al ingresar al plantel, los agentes hallaron al sospechoso muerto junto a las otras cuatro víctimas: tres niños de cinco, ocho y once años, además de una docente.



Tras el hecho, el distrito escolar anunció la suspensión de clases y actividades académicas para acompañar a las familias afectadas por la tragedia.

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Según datos de Gun Violence Archive, Estados Unidos ha registrado más de 350 tiroteos masivos en lo corrido del año. La organización clasifica como tiroteo masivo aquellos hechos que dejan al menos cuatro personas muertas o heridas, sin contar al atacante.

Uno de los casos más recientes ocurrió el sábado pasado en Erie, al norte de Pensilvania, donde un hombre armado abrió fuego y causó la muerte de al menos ocho personas, incluidos dos niños, antes de quitarse la vida.

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Con información de EFE

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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