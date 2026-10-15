Tres niños y una maestra: las víctimas del tiroteo en Estados Unidos dentro de escuela primaria

Tres niños y una profesora murieron este jueves durante un tiroteo en una escuela primaria del estado de Oregon, en el noroeste de Estados Unidos, antes de que el agresor, un adolescente de 16 años, fuera abatido por un vecino, informaron las autoridades. El ataque ocurrió en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, una localidad de unos 100.000 habitantes cercana a Portland. Además de las víctimas mortales, un niño y una profesora resultaron gravemente heridos.

Los menores fallecidos tenían "cinco, ocho y 11 años", mientras que la cuarta víctima era una profesora, indicó Mike Krantz, jefe de la policía de Bend, durante una conferencia de prensa.

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La alerta sobre un tirador activo llegó tras la llamada de una persona que aseguró haber sido blanco de varios disparos efectuados por un individuo armado con un arma larga. Los agentes se desplazaron al lugar a las 13:02 horas locales (20:02 GMT), apenas minutos después de recibir el aviso, explicó Krantz.



"Momentos después, un agente reportó que el sospechoso había sido baleado por un vecino que lo vio entrar a la escuela, lo siguió y lo enfrentó", añadió.



Los heridos son un niño de siete años y una profesora de 54 años, quienes fueron trasladados a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones. "Nuestros funcionarios entraron en las instalaciones y confirmaron que el sospechoso había muerto", indicó. El presunto atacante era un residente de Bend de 16 años.

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Aunque la investigación continúa en una etapa preliminar, el jefe policial señaló que, al parecer, el "tirador había forzado su acceso a la escuela" disparando contra las puertas.

La escuela Silver Rail atiende entre 400 y 450 estudiantes, desde jardín de infancia hasta quinto grado, y cuenta con cerca de 40 empleados.

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Tras el ataque, las fuerzas de seguridad evacuaron a los alumnos en autobuses hacia otro lugar para que pudieran reunirse con sus familias.



"Tragedia sin sentido"

En medio de la angustia, decenas de padres aguardaban noticias de sus hijos cerca de una iglesia.

"Por supuesto que estoy preocupado", confesó Drew Sharp, padre de un estudiante de quinto grado. "Pero confío en que está bien y que va a estar bien", dijo a CBS News.

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El superintendente del distrito escolar Bend-La Pine, Steven Cook, aseguró estar profundamente consternado por lo que calificó como una "tragedia sin sentido".

"Expresamos nuestro más profundo pésame a las familias y a todas las personas afectadas por esta violencia. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que está viviendo nuestra comunidad", escribió en un comunicado.

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El distrito escolar Bend-La Pine suspendió las clases del viernes en todas sus instituciones, así como las actividades y competencias deportivas programadas.



"Vivir con miedo"

Estados Unidos registra con frecuencia episodios de violencia armada. Cada año, miles de personas mueren en hechos relacionados con armas de fuego, cuyo acceso sigue siendo amplio en gran parte del país.



El peor tiroteo en la historia de Estados Unidos

El tiroteo escolar más mortífero de la historia estadounidense ocurrió en Virginia Tech, el 16 de abril de 2007, cuando un estudiante surcoreano asesinó a 32 personas e hirió a otras 17 antes de suicidarse.

En lo corrido del año se han registrado más de 360 tiroteos masivos en Estados Unidos, según Gun Violence Archive, que utiliza ese término cuando cuatro o más personas mueren en un mismo incidente.

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"Nuestros corazones están con los niños aterrorizados y las familias ansiosas que esperan escuchar que sus seres queridos están a salvo", escribió GIFFORDS, una organización dedicada a prevenir la violencia armada, en la red social X. "No podemos seguir aceptando esto como un hecho de la vida", agregó.

El influyente lobby a favor de las armas ha destinado millones de dólares, principalmente a políticos conservadores, para defender las leyes que facilitan el acceso al armamento.

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"Están matando a nuestros bebés. Acribillan a nuestros hijos con plomo. Nos obligan a vivir con miedo", afirmó Janelle Bynum, congresista de Oregon, en un comunicado. "Esto sigue pasando", denunció después en declaraciones a CNN. "Y parece que a los adultos no les importa".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP