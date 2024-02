O jogador de futebol Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, integra a categoria sub-20 do #Corinthians desde abril de 2023. Ele prestou depoimento à Polícia Civil após uma jovem de 19 anos passar mal em seu apartamento e morrer no hospital, na noite dessa terça-feira (30/1), na zona leste de SãoPaulo. #TikTokNotícias ➡️ Leia mais notícias no metropoles.com 📹 Saiba mais com Rafael Campos e Leonardo Amaro