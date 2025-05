"Espero que el amor que siento por él sea correspondido": Gustavo Bolívar a presidente Petro

Previo a su viaje a China, el presidente Gustavo Petro adelantó agenda del Gobierno en Norte de Santander, donde se habló de sustitución de cultivos ilícitos y subsidios que recibirán algunas personas necesitadas en ese departamento. Justamente, el saliente director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar , anunció un bono pensional de 230.000 pesos entre abril y diciembre para ciertos adultos mayores.

Tras acabar su intervención, luego de los aplausos a este funcionario, el presidente Petro interrumpió al maestro de ceremonia de inmediato y dijo: “Rompo el orden del día porque no me parece, Gustavo Bolívar y otros compañeros (…), porque los que ya renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, entra su reemplazo y tiene que venir a hablar. Es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”.

Petro anotó que no se trata de recibir aplausos sino de analizar los problemas que se afrontan, con objetividad. También se conoció que Bolívar dejará su cargo como director de Prosperidad Social el próximo viernes 16 de marzo.



Reproche de la Colombia Humana

Luego de lo ocurrido en Norte de Santander, hecho que fue considerado por algunos como un desplante de Petro a Bolívar, un grupo de militantes de la Colombia Humana, movimiento político al cual pertenecen los nombrados, emitió un comunicado refiriéndose a lo acontecido.

“Los militantes de Colombia Humana sentimos como algo personal, y no apropiado, el comentario que hizo nuestro presidente al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, a quien consideramos como un hombre íntegro que, sin esperar nada a cambio, ha mostrado, con creces, lealtad al proyecto del cambio y respeto a quien lo conduce”, señaló el comunicado.

En el texto, este grupo de militantes indicó que Bolívar era la persona indicada para anunciar las medidas de apoyo económico que van a cobijar los adultos mayores, cuya asistencia al evento fue importante. En otro punto, se refirieron a las elecciones al Congreso pasadas, haciendo alusión en que algunos llegaron por dedocracia y con los votos que arrastraba Gustavo Petro. También señalaron que muchos de los elegidos no eran verdaderos progresistas, no conocían las leyes o no tenían capacidad de liderazgo.

Además, ese grupo indicó que ve con beneplácito la presencia de Carolina Corcho , exministra de Salud, y de Gustavo Bolívar en la lista de aspirantes a la presidencia de Colombia.



"Presidente, yo a usted lo amo"

En uno de los anteriores consejos de ministros, Bolívar también mostró su descontento con algunas decisiones de Petro, como el nombramiento de Armando Benedetti en el Ministerio del Interior y la continuidad de Laura Sarabia en el Gobierno, con la figura de Canciller. Pese a esto, el saliente director de Prosperidad mencionó “presidente, yo a usted lo amo”.

Aunque no se ha referido puntualmente a los acontecimientos que ocurrieron en Norte de Santander, Bolívar –a través de X- escribió que “el amor debe ser desinteresado o no es amor” y en otro trino dijo que “lo mejor es que nos demos un tiempo…”.

Aunque Bolívar no ha anunciado una candidatura a la presidencia de la República, una vez salga del Gobierno, se esperaría que empiece la carrera por llegar a la Casa de Nariño para suceder a Petro. De hecho, de acuerdo con una reciente encuesta de Invamer , la posible campaña del también escritor sería una de las fichas fuertes en la contienda.

A la pregunta “si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted?”, los encuestados respondieron que Gustavo Bolívar tendería el 11,8 por ciento; Sergio Fajardo, 9,5%; Vicky Dávila, 8,3%; Juan Manuel Galán, 7,8%; Germán Vargas Lleras, 7,3%; y Claudia López, 6,8%.

Aunque la lista de candidatos todavía en muy amplia a falta de un año de las elecciones presidenciales, Gustavo Bolívar se encamina como uno de los aspirantes fuertes cercanos al actual mandatario.



Lo que dijo Gustavo Bolívar tras declaraciones de Petro

En entrevista con Noticias Caracol, el saliente director de Prosperidad Social dijo que fue un malentendido debido a las fechas cuando él envío su carta de renuncia. Señaló que quizá el mandatario pensó que ya no estaba en el cargo, por lo que pudo darse la desautorización.

Bolívar dijo que no hay ninguna ruptura con el presidente Petro. También se refirió a su frase de "presidente, yo a usted lo amo", sobre la cual dijo que todavía tiene su "respeto y lealtad". "Amo a este proyecto y a quien lo dirige, que es el presidente Petro", insistió y reiteró que fue un malentendido y que el Jefe de Estado no tenía la intención de humillarlo en público.

"Lo que la gente dice es que eso se pudo hacer en privado y yo estoy de acuerdo. Respeto al presidente como jefe, primer mandatario y como persona (...). Yo espero que el amor que siento por él sea correspondido", añadió Bolívar. Respecto a su posible candidatura, no negó que exista la posibilidad de que decida arriesgarse; no obstante, dijo que no sería un obstáculo para que el Pacto Histórico decida quién será el posible sucesor.

NOTICIAS CARACOL