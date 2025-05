Pepe Mujica está en fase terminal y en cuidados paliativos, dice su esposa: "Estaré hasta el final"

El exlíder izquierdista uruguayo José 'Pepe' Mujica , quien se convirtió en una figura de culto en parte debido a su modesto estilo de vida, se encontraba en una fase terminal de cáncer y recibía cuidados paliativos, según declaró su esposa.

“Está en la meseta, está a término”, dijo la también exvicepresidenta Lucía Topolansky, durante una entrevista con Radio Sarandí transmitida este lunes 12 de mayo. “Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final; eso fue lo que prometí”, añadió.

Topolansky afirmó que el expresidente uruguayo está en una condición de salud tan crítica, que ni siquiera el traslado a un centro de votación fue posible. “El traslado en el vehículo era mucho para él y la médica le recomendó que no fuera”, contó.

Aun así, afirmó que mantener la privacidad durante sus últimos días es demasiado complejo debido a la enorme proyección pública de Mujica. “Se está intentando ahora que se reserve la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es casi imposible”, dijo.

AFP

El hombre de 89 años está recibiendo la mayor comodidad posible en la última etapa de su vida. En enero, Mujica declaró que su cáncer, diagnosticado en el esófago el año pasado, se había extendido y que suspendería el tratamiento. Anteriormente, el pasado 27 de diciembre de 2024,el expresidente fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le colocaron con éxito un stent en el esófago.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", dijo Mujica en su momento.

Tras el anuncio añadió que no dará más entrevistas y les pidió prudencia a los medios de comunicación. "Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso", enfatizó el expresidente de Uruguay.



¿Quién es Pepe Mujica?

El exguerrillero fue conocido como el "presidente más pobre del mundo" por donar la mayor parte de su salario y conducir un viejo Volkswagen Escarabajo durante su mandato de 2010 a 2015. También se ganó el apoyo internacional por su firme postura anticonsumista. Bajo su mandato, Uruguay aprobó varias leyes progresistas, como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario, y en 2013 se convirtió en el primer país del mundo en permitir el consumo recreativo de cannabis.

Mujica formó parte de los rebeldes MLN-Tupamaros que libraron una insurgencia durante las décadas de 1960 y 1970. Aunque era popular, muchos uruguayos culparon al grupo de provocar el golpe militar de 1973 que instauró una dictadura que duró hasta 1985.

Mujica pasó 12 años en prisión durante ese tiempo, gran parte de ellos en régimen de aislamiento. El domingo, el presidente uruguayo Yamandu Orsi, protegido de Mujica, pidió privacidad para el exlíder enfermo y su familia. “Todos debemos contribuir a que la dignidad sea la clave en cada etapa de la vida; no debemos abrumarlo, debemos dejarlo en paz”, afirmó.

“Está mal. El estado de Mujica es delicado. Es un momento difícil”, añadió.

*Con información de EFE