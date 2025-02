Mujer cayó por las escaleras el día de su cumpleaños y murió días después: ¿accidente?

Una mujer, identificada como Paula Tapia, falleció unos días después de haber caído por las escaleras al regresar a su casa, en República Dominicana, tras celebrar su cumpleaños. El extraño accidente quedó captado por una cámara de seguridad y las autoridades investigan cómo fue que la víctima salió despedida hasta el asfalto.

“Escuchamos el golpe y me asusté”

En las imágenes se ve a la cumpleañera arribando a su casa en Ensanche La Fe, en medio de la lluvia, el pasado sábado 15 de febrero. La cámara la capta hasta cuando llega al octavo escalón. Asciende más, pero ya no se ve en escena. Segundos después, como si algo la hubiera empujado, se visualiza cómo sale disparada al piso, junto a la reja del andén.



Una vecina habló con el Diario Libre y dijo que "cuando escuchamos el golpe me asusté, y mi hijo menor de edad me dijo que me quedara tranquila, que él iría a ver. Al ver que era Paula, procedimos a llamar a su esposo".

Sandi Oviedo, conocido por la gente como El Flaco y pareja de Paula, que además estaba en el inmueble cuando su compañera cayó por las escaleras, al parecer no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que lo buscaron los residentes del sitio.

La mujer fue trasladada a un centro hospitalario, pero murió días después por la gravedad de las heridas.

La Policía investiga si la caída por las escaleras fue accidental o por el contrario la provocaron, por lo que se han mantenido en contacto con el esposo de la víctima, que estaba en la casa cuando pasó el suceso.

"Para mí, ella se ve hasta el escalón siete, el ocho, nueve y diez no se ve, entonces para mí, ella se cayó de los siete escalones al diez porque ahí estaba su chancletica. Ella no puso el pie en el ocho, es mi hipótesis, porque la chancletica estaba en el último escalón", comentó un vecino.

El propietario del sitio donde se produjo el extraño suceso declaró que la pareja nunca tuvo problemas mientras residieron allí.

