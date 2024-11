Mujer estaba a punto de comerse un helado y le encontró un tornillo

Un impactante suceso ha causado preocupación entre los consumidores de Talca, una ciudad de Chile, luego de que una joven descubriera un tornillo en el helado que compró en una reconocida heladería de la ciudad.

Tras el inesperado hallazgo, la joven optó por presentar una denuncia ante las autoridades de salud y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), exigiendo que se fiscalicen los estándares de calidad en el establecimiento, así lo informó el medio local Diario El centro.

La joven se dio cuenta a tiempo del tornillo

El incidente ocurrió el domingo, 3 de noviembre, cuando la clienta acudió a la heladería San Agustín, ubicada en la calle 1 Sur de Talca, para disfrutar de un helado. Al revisar el producto, notó que en su interior había un tornillo, lo cual le generó gran preocupación por el riesgo que pudo haber representado para su salud y la de otros consumidores. Por fortuna, la joven no llegó a consumir el helado, evitando así una posible ingesta de este objeto metálico.

La heladería respondió al incidente Diario El Centro

El lugar donde compró el helado se pronunció

La heladería respondió al incidente reconociendo el error y, el encargado del local procedió a reembolsarle el dinero. No obstante, la afectada consideró que una devolución no era suficiente para reparar el riesgo al que estuvo expuesta y decidió dar aviso a las autoridades. En sus declaraciones, expresó que esta situación no debería ser pasada por alto, ya que implica una falla importante en los procedimientos de calidad y seguridad alimentaria del establecimiento.

A través de redes sociales, la atención mediática recayó sobre la heladería. Muchos usuarios expresaron su preocupación por la falta de controles en lugares de venta de alimentos y apoyaron la decisión de la afectada de exigir una fiscalización para que no se repitan incidentes similares.

¿Qué pasa si se traga un tornillo?

Especialistas en salud advierten sobre los riesgos que implica la ingesta accidental de un objeto como un tornillo. La doctora María Fernanda Bastías, médica cirujana de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, explica que ingerir un cuerpo metálico puede causar lesiones severas en el sistema digestivo, como perforaciones en el esófago, el estómago o los intestinos.

Estas lesiones podrían ser mortales si no se tratan rápidamente. Además, existe la posibilidad de que el objeto cause una obstrucción intestinal o, en casos más graves, una infección en el aparato digestivo. Si el tornillo se dirigiera a las vías respiratorias, el riesgo sería aún mayor, ya que podría provocar asfixia o infecciones pulmonares.

Hasta el momento, ni la Seremi de Salud ni el Sernac han emitido declaraciones oficiales sobre si llevarán a cabo una investigación o fiscalización de la heladería en cuestión. La joven espera que su denuncia sirva para que las autoridades actúen con rapidez y revisen los procedimientos de este y otros locales de alimentos en la región, con el objetivo de proteger la salud pública y la confianza de los consumidores.

