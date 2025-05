Murió José 'Pepe' Mujica, expresidente uruguayo, a los 89 años de edad

El expresidente uruguayo Pepe Mujica falleció a los 89 años este martes 13 de mayo. "Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica . Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", informó el presidente uruguayo Yamandú Orsi.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El exlíder izquierdista uruguayo Mujica se convirtió en una figura de culto en parte debido a su modesto estilo de vida. Falleció tras una larga lucha contra el cáncer de esófago, del cual estaba en fase terminal. Su esposa había dicho días atrás que recibía cuidados paliativos.

“Está en la meseta, está a término”, dijo la también exvicepresidenta Lucía Topolansky, durante una entrevista con Radio Sarandí transmitida este lunes 12 de mayo, en la cual añadió: “Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final; eso fue lo que prometí”.

Publicidad

En enero de este año, Mujica declaró que su cáncer, diagnosticado en el esófago el año pasado, se había extendido y que suspendería el tratamiento. Anteriormente, el pasado 27 de diciembre de 2024,el expresidente fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le colocaron con éxito un stent, un pequeño tubo de malla metálica, en el esófago.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025

Publicidad

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", dijo Mujica hace unos meses.

Tras dar a conocer la noticia, añadió que no daría más entrevistas y les pidió prudencia a los medios de comunicación. "Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso", enfatizó el expresidente de Uruguay.

El hombre de 89 años, según afirmó su familia, trató de tener la mayor comodidad en la última etapa de su vida. Aun así, su esposa afirmó que mantener la privacidad durante sus últimos días fue demasiado complejo debido a la enorme proyección pública de Mujica. “Se está intentando ahora que se reserve la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es casi imposible”, afirmó en la entrevista.

Pepe Mujica, expresidente de Uruguay - Archivo

¿Quién era José 'Pepe' Mujica?

Mujica fue conocido como el "presidente más pobre del mundo" por donar la mayor parte de su salario y conducir un viejo Volkswagen Escarabajo durante su mandato en Uruguay de 2010 a 2015. Por su manera de vivir, con una postura anticonsumista, se ganó el apoyo internacional.

Publicidad

Uruguay, bajo su mandato, aprobó varias leyes consideradas como progresistas: la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Además, en 2013 se convirtió en el primer país del mundo en permitir el consumo recreativo de cannabis.

Uno de sus últimos mensajes importantes tuvo que ver con la cumbre de Celac, organismo que reúne a 33 países de América Latina y el Caribe, la cual se realizó en Honduras el mes pasado. Sobre este encuentro, le envío un mensaje a Gustavo Petro, mandatario colombiano, quien está de visita en China.

Publicidad

"Te toca, querido (Gustavo) Petro liderar por un año esta oportunidad que representa nuestra 'Comunidad' (...) consciente de que el problema de integración está presente en la deuda social", escribió Mujica en una carta.

En dicha comunicación también saludó a la mandataria hondureña, Xiomara Castro, y al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. "Les pido que no abandonen el esfuerzo por la unidad de nuestro continente, que no dejen apagar la llama de la integración y la solidaridad regional", escribió el exmandatario.

LAURA VALENTINA MERCADO

Con información de EFE