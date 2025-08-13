Mamá de reconocido cantante murió apuñalada en su casa, el papá también resultó herido

El pasado 3 de agosto de 2025, la comunidad del condado de Rockingham, Virginia, Estados Unidos, fue sacudida por un acto de violencia. Holly Hatcher, maestra de escuela pública y madre del joven cantante de country Spencer Hatcher, fue asesinada brutalmente en su propio hogar. El presunto agresor apuñaló a Holly, de 62 años, y atacó también a su esposo Michael Hatcher, de 65, en un episodio que, según las autoridades, fue completamente aleatorio.

El atacante fue Kevin Moses Walker, de 41 años, de quien se dice que irrumpió en la residencia familiar armado con un "cuchillo grande" y quien también perdió la vida en ese momento. El jefe del sheriff del condado de Rockingham, Bryan Hutcheson, calificó el suceso como uno de los más inusuales con los que se ha enfrentado en sus 31 años de carrera, debido tanto a la frialdad de la violencia como a la falta de conexión entre Walker y la familia Hatcher



¿Cómo murió la mamá del cantante?

El ataque ocurrió pasada la medianoche. Kevin atacó en repetidas ocasiones a Holly hasta dejarla herida de muerte, mientras que Michael Hatcher logró salir al exterior tras el altercado, visiblemente herido. Sacó una pistola de su automóvil y disparó un solo tiro que acabó con la vida del agresor en el camino de entrada.

Las autoridades establecieron una cronología previa al ataque. Dos días antes, Walker había alquilado un espacio para acampar en Endless Caverns, un atractivo turístico de New Market, Virginia, y ese mismo día compró un cuchillo grande y un saco de dormir en un Walmart cercano en Timberville. Al parecer, no se robó nada de la tienda del parque y su vehículo fue encontrado abandonado y dañado, lo que encendió las alarmas policiales.

Cuando la policía llegó al lugar, Holly ya había fallecido dentro del hogar por múltiples puñaladas. El caso no dará lugar a cargos criminales contra el padre, ya que se trató de un acto de defensa propia.

Holly Hatcher era una figura querida en la comunidad. Había ejercido la docencia en el sistema público del condado por 19 años, dejando huella en decenas de generaciones. El sheriff Hutcheson, reconoció su profundo legado: “Fue una influencia maravillosa; su pérdida es profundamente sentida por toda la comunidad educativa de Rockingham”.



Cantante cancela presentaciones para enfrentar el duelo

Spencer Hatcher, de 31 años y recientemente firmado por Stone Country Records, se pronunció acompañado de su padre en un video emitido junto al sheriff Hutcheson. “Hemos llorado. Hemos sentido dolor. Nos hemos abrazado. Y hemos descubierto más amor del que jamás imaginamos que existía entre nosotros y entre ustedes”, expresó Michael, con la voz quebrada.

Spencer, en su cuenta de Instagram, comunicó que cancelaba los próximos conciertos anunciados —incluidos presentaciones en Ohio y en la feria del condado de Rockingham— debido a lo que calificó como una "pérdida monumental en nuestra familia", y pidió respeto por su privacidad en estos momentos dolorosos.

¿Qué se sabe sobre el hombre que los atacó?

Algunos vecinos del entorno turístico describieron al agresor como una persona educada, sin señales de agresividad: “No mostró nada que alertara”, comentó un miembro del staff de Endless Caverns, lo que generó aún más inquietud sobre los motivos de un acto tan extremo y aparentemente irracional. Las investigaciones continúan a cargo de la Oficina del Sheriff y la Policía Estatal de Virginia, aunque ya han señalado que no se espera presentar cargos adicionales, al haberse tratado el incidente como defensa legítima.

Sin embargo, la comunidad sigue conmocionada. Se espera que la investigación arroje respuestas en las próximas semanas sobre por qué una persona sin historial violento decidió actuar de esta manera, sin motivo aparente, o qué motivaciones o factores internos detonaron el ataque.

