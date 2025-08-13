Exfutbolista y entrenador de élite condenado a 14 años de cárcel por trafico de droga en Reino Unido

El exfutbolista Michael Boateng, de 34 años de edad, fue encarcelado con una pena de 14 años después de ser capturado con 2,36 millones de libras esterlinas en metanfetamina, que son un poco más de 12 mil millones de pesos colombianos, según se reportó en medios británicos. El exfutbolista, que comenzó su carrera juvenil en el Crystal Palace, no tuvo una trayectoria destacada en el deporte, retirándose a una temprana edad en el 2014. Sin embargo, se había convertido en un exitoso entrenador personal después de su carrera como jugador, y entre sus clientes se encontraba la estrella inglesa del Manchester United Jadon Sancho.



De entrenador a los tribunales

De acuerdo con la prensa local, el Tribunal de la Corona de Croydon escuchó el pasado 20 de junio cómo Boateng había estado "bien" mientras trabajaba como entrenador personal y en protección personal entre 2018 y 2023. Pero su defensa dio a conocer que en 2022 se emitió por parte de la Policía Metropolitana una alerta por una amenaza contra su vida, lo que provocó en ese entonces que “su pareja en ese momento básicamente le negó el acceso a su familia. Lo aislaron por completo de su hijo. Esto provocó que Boateng experimentara un periodo de estrés y depresión”, relató Paul Crampin, abogado defensor. “En consecuencia de esta situación comenzó a consumir drogas. Luego se dedicó al suministro de drogas a pequeña escala a gente que conocía... En esa etapa, era para financiar su propio hábito de consumir drogas”, agregó.

En septiembre de 2023, Boateng fue detenido por agentes de policía en la zona de Bromley, en el sur de Londres, tras actuar de forma sospechosa y huyó de los oficiales hacia Cromford Close antes de que una unidad canina encontrara una bolsa con envoltorios de cocaína que había sido arrojada sobre el muro de un jardín. Fue arrestado y posteriormente se declaró culpable de intento de suministrar cocaína y MDMA y posesión de ketamina.

Se le concedió la libertad bajo fianza con la condición de que respetara el toque de queda y se presentara periódicamente en una comisaría de policía. Sin embargo, el 14 de febrero de 2024, la Policía allanó la nueva dirección de Boateng, donde vivía con su nueva novia y el hijo de la pareja. En el pasillo de la propiedad se encontró una bolsa de deporte Slazenger con 19,7 kilogramos de metanfetamina, por lo que el fiscal John Carmichael afirmó que "es evidente que una organización confía en él y que posee una cantidad significativa de drogas".

Se cree que el descubrimiento es uno de los mayores decomisos de metanfetamina cristalina jamás realizados en suelo británico, por lo que el hombre de 34 años tendrá que cumplir 14 años en prisión, por la gran cantidad de drogas que manejaba en ese periodo y por reiterar un delito que se cometió mientras estaba en libertad bajo fianza. Boateng, que vestía una camiseta azul de prisión con la leyenda "Embajador de Salud Mental" y pantalones deportivos grises, permaneció sentado inmóvil mientras el juez leía la sentencia. Su novia y madre de su hijo, que ahora tiene 18 meses, meneó la cabeza con incredulidad mientras se leía la decisión.

La carrera de Boateng como futbolista terminó en 2015 luego de haber sido despedido de Whitehawk por acusaciones de arreglo de partidos. Fue condenado a 16 meses de prisión en junio de 2014 y, en enero del año siguiente, se le prohibió jugar al fútbol de por vida. Fue encarcelado de nuevo en junio de 2015 por tráfico de drogas. Tiempo después, Boateng había aparecido como coanfitrión de la serie de podcast 'Banged Up', que exploraba la vida dentro del sistema penitenciario británico donde había declarado su deseo de no reincidir y mantenerse alejado de los problemas.

ANDRÉS ADAMES

NOTICIAS CARACOL