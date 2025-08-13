¿Superman se une a las filas del ICE? Dean Cain quiere prestar juramento “lo antes posible”

Desde el Tío Sam hasta Superman, el gobierno de Estados Unidos está utilizando íconos patrióticos y una retórica cada vez más bélica para reclutar estadounidenses que apliquen la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Los anuncios de trabajo que prometen bonos de firma de 50.000 dólares a los nuevos "oficiales de deportación" han inundado las redes sociales durante los últimos días, acompañados de lemas patrioteros que declaran "Estados Unidos te necesita".



“Estoy orgulloso de estar entre ellos”

Los funcionarios de la Casa Blanca han compartido carteles al estilo de la Primera Guerra Mundial, incluido uno con el Tío Sam con una gorra de béisbol del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que uno de los actores que interpretó a Superman ha prometido que "prestará juramento como agente de ICE lo antes posible".

"Muchos patriotas han dado un paso al frente y estoy orgulloso de estar entre ellos", dijo a FOX News Dean Cain, quien interpretó al Hombre de Acero en la serie de televisión de la década de 1990 ‘Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman’.



Los beneficios que ofrecen para los agentes del ICE

ICE, la agencia principal responsable de las recientes y divisivas redadas con máscaras en granjas, fábricas y estacionamientos de Home Depot en todo el país, está haciendo todo lo posible para contratar nuevos oficiales a un ritmo asombroso.

Con 75 mil millones de dólares en fondos adicionales (lo que la convierte en la agencia de aplicación de la ley con mayor financiación de Estados Unidos, incluso por delante del FBI), Trump le ha encomendado al ICE la tarea de deportar a un millón de inmigrantes indocumentados por año. Para lograrlo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se ha comprometido a contratar 10.000 nuevos oficiales, en un proceso que aumentaría las filas del ICE en un enorme 50%.

El miércoles, Noem eliminó los límites de edad preexistentes que impedían que los mayores de 40 años se convirtieran en oficiales de deportación. La condonación de la deuda estudiantil, los generosos pagos de horas extras y los beneficios jubilatorios mejorados están siendo burlados, junto con el lenguaje sobre la oportunidad de "Cumplir tu destino" y "Defender la patria".

"Su nación necesita que asuman el compromiso. Por nuestro país, por nuestra cultura, por nuestra forma de vida. ¿Responderán al llamado?", se leía en una publicación en las redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional.

Los funcionarios del DHS dicen que han recibido 80.000 solicitudes desde que comenzó la campaña de reclutamiento, hace menos de una semana. Pero los críticos rápidamente han destacado la evidencia de que la campaña agresiva puede no estar funcionando tan efectivamente como afirman los funcionarios.

Decenas de funcionarios de FEMA, una agencia separada que se ocupa de la respuesta a desastres de emergencia, han sido reasignados a ICE y amenazados con perder sus trabajos si no se mudan, informó el Washington Post.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo a ese medio que la medida era parte de "una estrategia de participación total para reclutar a 10.000 nuevos agentes del ICE".

Un programa piloto del ICE que ofrecía a los agentes bonificaciones adicionales en efectivo por deportar personas rápidamente fue descartado menos de cuatro horas después de su anuncio, cuando su existencia se filtró al New York Times. Y algunas agencias policiales locales que han cooperado con la ofensiva federal contra la inmigración se han quejado de que ahora están viendo cómo sus propios oficiales son despedidos.

"Que ICE intente activamente utilizar nuestra asociación para reclutar a nuestro personal está mal", dijo a CNN un portavoz de la oficina del sheriff de Florida.



"Kriptonita"

Tal vez la respuesta más notoria y mordaz haya venido de ‘South Park’, la popular sátira animada de televisión que se está convirtiendo en una espina en el costado de la administración Trump.

En un episodio reciente, al desventurado consejero escolar, el Sr. Mackey, le ofrecen un trabajo en ICE después de una entrevista de siete segundos; inmediatamente le entregan un arma y lo envían a realizar una redada en un concierto infantil. "Si estás loco, o eres gordo y perezoso, no nos importa en absoluto", dice un anuncio de trabajo ficticio del ICE.

"Recuerden, solo detengan a los morenos. Si es moreno, cae", ordena el personaje de Noem durante una secuencia satírica ambientada durante una redada de inmigración en el cielo.

Grupos de derechos humanos han acusado a ICE de utilizar redadas basadas en perfiles raciales.

Mientras tanto, la campaña de reclutamiento ha sido aclamada por los medios conservadores. Fox News celebró la noticia de que el actor de Superman, Cain, se una al ICE con el titular "Ilegales, conozcan su kriptonita".

Los comentarios de apoyo en la página de Facebook del canal incluyeron: "Ese sí que es un Superman REAL". Varios otros señalaron que Superman, el querido héroe de cómics que está estrechamente asociado con el patriotismo estadounidense, es "literalmente un inmigrante extranjero".

