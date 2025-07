Impactantes imágenes del bombardeo de Israel a Siria: "Nuestro pueblo está siendo exterminado"

Israel volvió a lanzar bombardeos contra la zona donde se ubica un importante cuartel militar en Damasco, en su segundo ataque del día en esa misma ubicación y mientras continúan los intensos enfrentamientos internos en el sur de Siria.

"Bombardeos israelíes en las inmediaciones del edificio del cuartel general del Estado mayor, en la plaza de los Omeyas en Damasco", informó la televisión estatal siria, Al Ijbariya, poco después de que fuertes explosiones resonaran por la capital.

Al menos uno de los ataques parece haber alcanzado el edificio, según imágenes difundidas en directo por medios locales, que muestran también enormes nubes de humo elevándose desde el área de los impactos, en pleno centro de la ciudad. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró que el cuartel general del Estado mayor ha sufrido algún tipo de destrucción, mientras que ya informa de otros bombardeos casi consecutivos en las inmediaciones del Palacio Presidencial y del Parlamento.

Tanto Al Ijbariya como la agencia oficial de noticias siria, SANA, confirmaron que los nuevos ataques causaron víctimas en la capital, aunque todavía se desconoce el número exacto ni se trata de civiles o personal de las instituciones oficiales. La oleada de bombardeos comenzó apenas tres horas después de que tuviera lugar otro ataque contra el mismo cuartel militar en Damasco, el primer en la capital desde el inicio de fuertes choques entre las fuerzas gubernamentales sirias y facciones de la minoría drusa en el sur del país.

Desde el lunes, el Estado judío ya había perpetrado varios bombardeos contra las tropas de Damasco en la provincia meridional de Al Sueida, medidas que justifica como un intento de impedir la militarización de las zonas cercanas a su frontera y de defender a la comunidad drusa.



¿Quiénes son los drusos?

Los drusos son una destacada minoría de Oriente Medio, cuya religión deriva del islam chiita. Están presentes en Líbano, en el sur de Siria y en el Golán sirio ocupado por Israel. Esta violencia ilustra los retos a los que se enfrenta el gobierno interino de Ahmed al Sharaa desde que él y una coalición de grupos rebeldes sunitas derrocaron al presidente Bashar al Asad en diciembre, en un país marcado por casi 14 años de guerra civil.

En Sweida, donde las autoridades declararon el martes un alto el fuego que no fue respetado, dos corresponsales de AFP escucharon el miércoles disparos de forma intermitente y uno de ellos vio salir humo de varios barrios. "Estoy en el corazón de la ciudad de Sweida, al lado del edificio de la gobernación (...) No pienso salir y en cualquier caso no hay forma de escapar", declaró un residente por teléfono.

"Si llegan aquí, estoy muerto. Hay ejecuciones sumarias en las calles", añadió el hombre, que no reveló su identidad. El miércoles por la mañana, se vio una treintena de cadáveres tendidos en el suelo, algunos de miembros de las fuerzas gubernamentales y otros de combatientes vestidos de civil, sin poder identificarlos. Otro vio a las fuerzas gubernamentales disparando proyectiles desde una de sus posiciones.

El portal de noticias local Suwayda 24 informó de "intensos bombardeos de artillería y mortero" en la ciudad y sus alrededores desde el amanecer. El Ministerio de Defensa sirio afirmó que "grupos al margen de la ley reanudaron los ataques contra el ejército y las fuerzas de seguridad interna en la ciudad", tras declararse el alto el fuego, y pidió a los residentes que permanezcan en sus casas.

Uno de los líderes religiosos drusos más influyentes, Hikmat al Hejri, hizo un llamamiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "y a todos aquellos que tienen influencia en el mundo". "Salven a Sweida", dijo.

"Nuestro pueblo está siendo exterminado y asesinado a sangre fría". Los principales líderes religiosos drusos tienen posturas divergentes, y Hejri se desmarcó el martes pidiendo a los combatientes de la minoría que no depongan las armas.

