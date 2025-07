Murió Fauja Singh, el maratonista más longevo del mundo, a los 114 años

Fauja Singh, conocido internacionalmente por ser el maratonista más longevo del mundo y por su increíble hazaña de completar carreras incluso después de cumplir 100 años, falleció el pasado lunes a los 114 años tras ser atropellado en una carretera del estado de Punjab, en el noroeste de India. El conductor responsable huyó del lugar, y la policía local informó que se encuentra bajo investigación.

El accidente ocurrió cerca de su aldea natal en Beas. Según la policía rural del distrito de Jalandhar, Singh fue trasladado al Hospital Srimann con lesiones graves en la cabeza y las costillas, donde finalmente murió debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades confirmaron que trabajan para identificar el vehículo involucrado, utilizando imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos presenciales.

El fallecimiento del corredor ha generado una ola de homenajes en India y el mundo. El primer ministro Narendra Modi lo describió como “un atleta excepcional con una determinación increíble”, destacando su legado inspirador.



Del campo de Punjab a las grandes maratones del mundo

Nacido en 1911 en la India rural, Fauja Singh emigró más tarde a Londres, donde, ya octogenario y tras sufrir la pérdida de su esposa e hijo, encontró en el atletismo una forma de sanar. Comenzó a correr maratones a los 89 años y completó un total de nueve pruebas de 42 kilómetros a lo largo de su vida.

En entrevistas, Singh contó que el running le ofreció consuelo y un propósito renovado: “Correr me mostró bondad y me devolvió la vida, me hizo olvidar todos mis traumas y penas”, declaró en una conversación con CNN cuando tenía 102 años.

Su marca personal la logró en 2003, en el Maratón Waterfront de Toronto, con un tiempo de cinco horas y 40 minutos. En 2011, se convirtió en el primer centenario registrado en terminar una maratón oficial, completando la misma prueba en ocho horas y once minutos.

La historia de Singh resulta aún más notable si se considera su infancia: debido a la debilidad de sus piernas, no pudo caminar hasta los cinco años. Pero décadas más tarde, rompió estereotipos sobre la edad y el deporte, e incluso fue elegido para portar la antorcha olímpica en los Juegos de Londres 2012.

Aunque el Libro Guinness de los Récords nunca reconoció formalmente sus logros por la falta de un certificado de nacimiento, Fauja Singh recibió una carta de felicitación de la reina Isabel II al cumplir 100 años. Su última carrera oficial fue en 2013, en Hong Kong, donde participó en una prueba de 10 kilómetros.

Amaba profundamente correr, y así lo resumió en sus propias palabras cuando tenía 102 años: “Me encantan mis zapatillas para correr, me encantan. Las uso por placer. No puedo imaginar mi vida sin ellas”.

Su legado permanecerá como un ejemplo de resiliencia y pasión, recordando al mundo que nunca es tarde para reinventarse ni para alcanzar metas extraordinarias.

