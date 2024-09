Periodista se defendió con las uñas de un intento de hurto y así dejó al ladrón

En redes sociales se viralizó la historia de una joven periodista que se defendió literalmente con las uñas de un ladrón que la atacó para hurtarle sus pertenencias. La mujer compartió la experiencia en su cuenta de X.

Una joven periodista de Buenos Aires, Abigail Luna, contó en la red social el intento de robo que sufrió y cómo se defendió. La publicación ha tenido millones de interacciones.

El caso fue publicado por la propia víctima del intento de hurto y acompañó la denuncia con las imágenes de las lesiones que le causó al presunto ladrón que la atacó.

“Bueno, me quisieron robar. Me olvidé de preguntarle el nombre, pero acá les dejo la cara destruida por mí. Una pena que justo hoy me hice las uñas y me ensucié", publicó la mujer en su cuenta de X.

Tras el suceso, la periodista debió asistir a un centro médico para ser atendida por las heridas que el hombre le ocasionó.

Así lo confirmó Luna: “El sujeto me golpeó en el rostro y también el hombro con un objeto contundente mientras yo me encontraba de espaldas. No hay daños mayores. Ahora, para sorpresa de nadie, la Policía me confirmó que el choro tiene antecedentes por robos violentos”.

Luna interpuso la denuncia correspondiente y en otro mensaje informó que la Policía le indicó que “el sujeto ya fue imputado por robo agravado por el uso de arma cortopunzante y, probablemente, también se le impute por lesiones físicas. En ese caso, quedará detenido con prisión efectiva”.

La mujer se recupera de las heridas que el hombre le causó, mientras ella en su intento por salvarse le rasguñó el rostro con las uñas al ladrón.

