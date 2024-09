Nikki García deja de ser la voz de Google Maps y se estrena como cantante: aquí su tema

Nikki García, célebre por ser la mítica voz de Google Maps que acompaña a millones de personas día a día por las carreteras del mundo, ha comunicado que deja de ser la voz de la aplicación y ahora se estrena como cantante.

La nueva canción de Nikki se llama Mejor Actriz y ella misma explicó en el medio español IB3N que este sencillo “habla de todas las veces que he estado sonriendo cuando no tenía ganas de hacerlo y de todas las caras felices que me puse cuando no era nada”.

¿Por qué Nikki García salió de Google Maps?

En cuanto a su trabajo en Google Maps, Nikki aseguró que “no sé si la nueva chica que está ahora es una actriz real o es una voz hecha con inteligencia artificial”.

A finales del año 2024, Nikki García estrenará dos canciones más y para el 2025 lanzará un trabajo discográfico que mezcla pop y electrónica.

“Cantar canciones de otros es genial, pero cantar las mías es increíble", aseguró Nikki.

Canción de Nikki García, voz de Google Maps

