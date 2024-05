Policías vieron por “casualidad” a bebé que gateaba solo en la calle y de madrugada

Los policías de la provincia de Córdoba, Argentina, se convirtieron en todos unos héroes luego de que encontraron a un bebé de un año gateando, a las 4:00 de la madrugada, en plena calle. Tan solo iba acompañado por un fiel perrito que nunca lo desamparó.

Los agentes que protagonizaron este hecho, identificados como el oficial ayudante Agustín Toledo y el cabo primero Fernando Gutiérrez, hablaron con Noticias Caracol Ahora y entregaron detalles sobre lo sucedido.

Gutiérrez explicó que gracias a sus labores de patrullaje habitual “íbamos a una velocidad muy lenta cuando nos percatamos de que andaba un perro, un can, y a su lado algo que se movía. Entonces, frenó mi compañero y justo me bajo y era este bebé que venía gateando”.

Debido a la particularidad del hecho, para el cabo “fue una situación extraña porque a la hora de Argentina, las 3:30 a.m., era una situación muy rara que una criatura esté a esa hora de la mañana solo, gateando y de tan solo un añito”.

Luego de que lo toman en brazos, el oficial Toledo reveló que lo primero que “buscamos hacer fue brindarle calor”. En medio de la extraña situación, según el policía, el niño no lloró, sino que se rio.

“Buscamos a los vecinos, queríamos dar rápidamente con la madre, saber en qué circunstancias andaba el menor. Así que con la ayuda de los vecinos, que reconocieron al perro y a dónde pertenecía, dimos con la madre”.

Los policías explicaron que la zona donde fue encontrado el pequeño es un lugar “muy humilde” y que tiene algunas partes peligrosas. Además, el niño estaba a 6 metros de una calle muy transitada y riesgosa.

¿Cuánta distancia logró recorrer el bebé?

“Fue unos 70 metros aproximadamente que hizo el bebé, ahí gateando acompañado del perro. Fue un largo recorrido”, comentó Toledo.

El niño “venía con el pantaloncito medio húmedo, una sola media también húmeda porque en el trayecto que había hecho había charcos. Así que lo primero que buscamos hacer fue brindarle calor porque imagínese, a las 3:30 de la mañana, estaba muy frío”, reveló Toledo.

El oficial ayudante enfatizó en que “la madre, sorprendida y asustada, no se había percatado de que no estaba su hijo. Se encontraban durmiendo y fue una vecina, les golpeó la puerta y se dan cuenta de que el bebé no estaba en la cama”.

¿Cómo escapó el bebé de la casa?

Los policías compartieron que la vivienda del menor tiene una puerta especial para el gato y el perro y que esta no cuenta con una malla de seguridad. La madre cree que el felino dejó dicha puerta abierta y por ahí salió el niño.

