Presidente de Ucrania le envió carta a Trump y dice estar preparado para negociar paz con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este martes conciliador con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, tras haber recibido una carta de este último en la que se decía está dispuesto a negociar la paz con Rusia y a firmar el acuerdo minero con EE. UU. que resultó frustrado tras su tensa reunión de la semana pasada en el Despacho Oval.

"Hoy temprano, recibí una carta importante del presidente Zelenski de Ucrania. La carta dice: 'Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera'", reveló Trump en su primer discurso ante el Congreso desde que regresó al poder.

Según el mandatario, Zelenski le dijo que está "listo para trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump" y que Ucrania está lista para firmar el acuerdo de minerales "en cualquier momento" que sea conveniente para Estados Unidos.

"Aprecio que haya enviado esta carta, la recibí hace poco", declaró Trump.

En cuanto a Rusia, dijo que ha tenido "conversaciones serias" con Moscú y que ha recibido "fuertes señales de que están listos para la paz”.

En su discurso, el mandatario dijo que trabaja "incansablemente" para poner fin "al salvaje conflicto en Ucrania" y acusó a los países europeos de gastar "más dinero comprando petróleo y gas rusos de lo que ha gastado en defender a Ucrania".

Trump compareció en el Congreso después de haber bloqueado el lunes toda la ayuda militar para Ucrania, incluida la que ya estaba comprometida para su envío.

Esta medida detiene la entrega del armamento o equipamiento ya en territorio de Polonia y listo para su entrega última a los ucranianos, según reporta la cadena conservadora Fox News, muy bien conectada con la Administración Trump.

Se paralizó la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania

La decisión del presidente de Estados Unidos es la primera consecuencia del encontronazo que tuvo lugar el viernes pasado en la Casa Blanca entre Trump y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, que el mundo entero pudo ver en directo.

Trump tomó la decisión de paralizar la ayuda militar a Ucrania tras reunirse este lunes con su equipo, entre otros los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, para evaluar si seguir enviando armas a Kiev y definir su postura hacia Ucrania tras el choque con Zelenski.

Horas antes este lunes, Trump había escrito en su red Truth Social que la oposición de Zelenski a un acuerdo de paz rápido con Moscú podría costarle el puesto.

"Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará por aquí mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo", dijo Trump.

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc