Presidente Petro se reunió con el papa León XIV en El Vaticano: ¿de qué hablaron?

El papa León XIV ha recibido este jueves en audiencia al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, quien abordó en el Vaticano la situación sociopolítica de su país y de la región y la repercusión en la zona de los conflictos, la delincuencia y el cambio climático.



Petro fue atendido por el pontífice estadounidense en el Palacio Apostólico y, como es habitual, después fue recibido por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y por el subsecretario para el Sector Multilateral para las Relaciones con los Estados, monseñor Daniel Pacho, según informó la Santa Sede.

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Durante el encuentro en Secretaría de Estado "se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede", según un escueto comunicado vaticano. Por otro lado se subrayó "la colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional".

Asimismo "se abordó la situación sociopolítica de Colombia y de la región, prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos, de la delincuencia organizada internacional y al cambio climático".



Esta ha sido la segunda vez en que el papa León XIV recibe a Petro, después de la que mantuvieron en mayo del año pasado en el Vaticano, en ocasión de la misa de inicio de pontificado. Esta audiencia además se produce en la recta final del mandato de Petro, que finalizará el próximo 7 de agosto.



EFE

