Relatos aterradores de pasajeros sobre momento en que hombre murió succionado por turbina de avión

Ayer se conoció que un hombre falleció en el aeropuerto de Milán Bérgamo - Orio al Serio (norte de Italia) tras irrumpir corriendo en la pista. El sujeto, que fue identificado como Andrea Russo, un vecino de la zona de 35 años y de nacionalidad italiana, falleció al ser succionado por el motor de un avión que se preparaba para despegar. El incidente provocó la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto, según informaron fuentes oficiales.

Las autoridades, que explicaron que el avión involucrado era un Airbus A319 de la aerolínea española Volotea, contaron que el hombre no tenía relación con el vuelo o el aeropuerto. "He visto a un chico, un señor, huir de los empleados. Primero se ha intentado lanzar contra el motor de la derecha del avión, y luego ha rodeado el avión y se ha lanzado o ha sido succionado por el de la izquierda", relató un pasajero al medio Corriere della Sera.

El vuelo tenía como destino el aeropuerto de Oviedo (España). En ese momento, la aerolínea informó a través de sus redes sociales que estaban "investigando informaciones de un incidente que involucra nuestro vuelo V73511 BGY-OVD, que ocurrió en tierra después de que el embarque fue completado y listo para la salida. Estamos al tanto de que una persona ha sufrido heridas graves relacionadas con el motor de la aeronave".

El suceso ocurrió poco después de las 10:00 de la mañana, hora local. "Las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Milán Bérgamo fueron suspendidas a las 10:20, debido a un inconveniente ocurrido en la calle de rodaje, cuyas causas están siendo investigadas por las fuerzas del orden", informó la empresa gestora del aeropuerto, Sacbo.



Los relatos de los pasajeros ante el incidente

Varios pasajeros se han referido a la situación que vivieron. El testigo ya mencionado dio indicios de que el hombre fallecido buscaba acercarse como fuera a las turbinas del avión en movimiento. Una mujer, identificada como una pasajera española que iba a bordo del vuelo, dijo que les alertaron de mejor no mirar el hecho que transcurría en ese momento fuera de la aeronave. “Nos dijeron que no miráramos, que era mejor no ver lo que estaba pasando”, relató al medio La Nueva España.

“Lo vimos correr hacia el avión y luego fue absorbido por el motor. Fue terrible”, explicó otro pasajero al medio La República. "Fue un momento muy duro. Había personas llorando y en estado de shock", contó otro viajero sobre los momentos posteriores al incidente.

Volotea informó que en el avión se encontraban 154 pasajeros, dos pilotos y cuatro tripulantes de cabina. “Todos los pasajeros y tripulación se encuentran físicamente bien. No obstante, la compañía también está proporcionando apoyo psicológico tanto a los pasajeros como a los miembros de la tripulación implicados”, se lee en un comunicado de la aerolínea.

*Con información de EFE