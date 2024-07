Se eleva a 4 la cifra de muertos en Venezuela durante protestas por reelección de Maduro

Al menos cuatro personas murieron y otras 44 resultaron heridas durante las manifestaciones del lunes 29 de julio contra la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, cuestionada por la oposición y la comunidad internacional en medio de denuncias de fraude, según oenegés.

"Hemos registrado 44 heridos y 3 fallecidos", dijo en la red social X la Encuesta Nacional de Hospitales, una red que monitorea la crisis hospitalaria. Dos de los fallecidos son de Aragua (centro) y uno de Caracas. Estos muertos se suman al primero reportado en Yaracuy (noroeste) por la ONG Foro Penal.

Protestas en Caracas

En las últimas horas en Venezuela miles de personas han salido a las calles a manera de reclamo por lo que fueron las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio. Ellos exigen que se respeten los resultados de los comicios. Aseguran que todo se trató de un fraude.

Los ciudadanos, indignados, han derribado estatuas de Hugo Chávez a manera de protesta.

Y es que Caracas prácticamente no durmió, pues decenas de personas reclamaron el triunfo de Edmundo González en los comicios presidenciales. Sin llamado político, ellos se tomaron las grandes avenidas.

Aunque la mayoría de las manifestantes son jóvenes, también salieron adultos mayores. Tal es el caso de una abuelita que no se quedó en casa y salió a protestar.

“No tengo miedo, no temo con este régimen. Mi familia me dice que tenga cuidado, que no tengo edad para esto. Para defender a Venezuela, hasta que me muera tendré edad”, aseveró la mujer.

Sobre las personas que perdieron la vida, la cifra es incierta: aunque las personas hablan de una víctima, la Red Nacional de Hospitales calcula tres fallecidos y otros afirman, incluso, de más.

