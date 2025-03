¿Sin horas extras ni bonos? La “indemnización” de los dos astronautas tras 9 meses en el espacio

Cuando los astronautas Suni Williams y Butch Wilmore partieron hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), en lo que debía ser una misión de ocho días, nunca imaginaron que su viaje se extendería a nueve meses debido a una falla en su nave espacial. Aunque su regreso mantuvo en vilo a todo el mundo, finalmente amerizaron el pasado martes 18 de marzo en las costas de Florida.

Durante su extensa estadía en el espacio, Williams y Wilmore no solo enfrentaron retos físicos y mentales, sino que también mantuvieron una rutina de trabajo. Durante esos meses, continuaron desempeñando tareas de investigación y mantenimiento junto a la tripulación de la EEI. Sin embargo, a pesar de la exigencia y duración de su misión, su compensación económica no fue distinta a la de cualquier otro empleado federal en viaje de trabajo.

¿Cuánto dinero recibieron los astronautas por su misión?

Según informó The New York Times, los astronautas en misión siguen las mismas reglas salariales que cualquier otro empleado del gobierno en viaje de negocios. Es decir, no reciben pago por horas extras, fines de semana, ni vacaciones. “Mientras están en el espacio, los astronautas de la NASA tienen órdenes de viaje oficiales como empleados federales”, explicó Jimi Russell, portavoz de la Dirección de Misiones de Operaciones Espaciales de la agencia.

Sin embargo, al igual que otros empleados federales en comisión de servicio, reciben una asignación diaria por “gastos imprevistos”. Este pago de viáticos está destinado a cubrir situaciones menores durante sus viajes.

La asignación equivale a 5 dólares por día. Así, aunque su estadía en el espacio se prolongó nueve meses más de lo previsto, Williams y Wilmore recibieron aproximadamente 1.430 dólares por sus 286 días en la EEI, además de su salario anual de 152.258 dólares, según la NASA.

"Tengo un buen sentimiento en mi corazón de que la nave nos regresará a casa", dijo uno de los astronautas del Boeing varados en la EEI - HANDOUT/AFP

Aunque no se sabe con certeza en qué pudieron gastar Wilmore y Williams su asignación por "gastos imprevistos" mientras estaban en el espacio. Usualmente, según la Administración General de Servicios de EE.UU., este tipo de pagos cubren propinas y honorarios para servicios como transporte de equipaje, personal de hoteles o tripulación de barcos.

En una publicación en Facebook de 2022, el astronauta estadounidense Clayton C. Anderson explicó que, técnicamente, los astronautas reciben un pago adicional mientras están en el espacio. Especialmente porque los cosmonautas deben recibir una dieta diaria especial. En su caso, después de pasar 152 días en la Estación Espacial Internacional en el 2007, recibió un total de 172 dólares, es decir, aproximadamente 1,20 dólares al día.

Anderson bromeó diciendo que habría ganado más si le hubieran pagado por kilometraje, "¡me habría ido mucho mejor con el kilometraje!". A pesar de la modesta compensación, afirmó que ser astronauta fue una experiencia increíble y que lo hizo por pasión, no por el dinero. "Es un trabajo del gobierno con sueldo del gobierno. Pero eso esta bien, es un trabajo que hice porque lo soñé y me encantó, no por el dinero que podía ganar".

