Sospechosos de atentados en Boston actuaron solos y por motivos religiosos

Dzhokhar Tsarnaev, de 19 años y el menor de los hermanos, permanece ingresado en el hospital Beth Israel de Boston y su estado ha mejorado de "grave" a "favorable", según el último parte médico.

El joven, entubado desde que ingresó en el hospital el pasado viernes tras ser detenido por la Policía,ha comenzado a hablar, según la cadena ABC.

Se está comunicando desde el domingo con los investigadores federales por escrito y a través de gestos, ya que tiene lesiones en la cabeza, cuello, piernas y una mano producidas al parecer durante el tiroteoen el que falleció el viernes su hermano de 26 años, Tamerlan.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por The Boston Globe, ese mismo domingo Dzhokhar contó a los investigadores que él y su hermano colocaron y detonaron las dos bombas que explotaron durante el popular maratón de Boston el 15 de abril.

Las explosiones mataron a tres personas, entre ellas un niño de ocho años, y dejaron heridas a otras 282, según datos de la Comisión de Salud Pública de Boston publicados este martes.

Según el joven Dzhokhar, él y su hermano mataron también a un policía universitario la noche del jueves, tres días después de los atentados.

Dzhokhar confesó el domingo antes de que se le leyeran sus derechos básicos, conocidos como "Miranda rights" y que incluyen el de no hablar con la policía sin un abogado presente.

En estos dos días de entrevistas en el hospital, los oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) también han concluido que los dos hermanos, de origen chechén, actuaron solos, que no tenían contactos con grupos terroristas nacionales o extranjeros y que perpetraron los atentados por motivos religiosos.

Varios conocidos de los hermanos Tsarnaev han contado a la prensa que Tamerlan había adoptado desde hace un tiempo una posición islamista extrema.

De hecho, Dzhokhar, acusado formalmente de cargos que incluyen el "uso de armas de destrucción masiva" y que podrían acarrearle la pena de muerte, ha dicho a las autoridades que fue su hermano mayor el promotor de los atentados.

Al parecer ambos se radicalizaron a sí mismos, sin intervención ajena, a través de sitios de internet y a raíz de su rechazo a la estrategia de EE. UU. en el mundo musulmán.

Funcionarios familiarizados con las entrevistas al joven indicaron a The Washington Post que Dzhokhar se ha referido específicamente a la guerra en Irak, de donde EE. UU. sacó sus últimas tropas en diciembre de 2011, y a la de Afganistán, donde los soldados estadounidenses permanecerán hasta finales de 2014.

Un análisis preliminar de los teléfonos celulares y los ordenadores de los dos sospechosos no ha aportado indicios de que tuvieran cómplices para perpetrar los atentados, según una fuente de la lucha antiterrorista citada por la cadena NBC.

Katherine Russell, la viuda de Tamerlan, cooperará con los investigadores, informaron sus abogados en una rueda de prensa.

La joven, de 24 años y convertida al islam, no sabía nada de los planes de su marido y su cuñado, y se ha refugiado en casa de sus padres en Rhode Island, consternada por lo ocurrido.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Janet Napolitano, afirmó ante el Senado que las autoridades aprenderán las lecciones de los atentados.

"Aprenderemos lecciones de esto (...) Las aplicaremos y saldremos de esto aún más fuertes", enfatizó Napolitano.

