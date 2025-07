Terror en el cielo: audio de piloto en Estados Unidos que casi choca con avión de Fuerza Aérea

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos informó que investiga un incidente entre un avión comercial de SkyWest Airlines y un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea sobre Dakota del Norte, después de que el piloto se viera obligado a realizar una maniobra evasiva durante la aproximación final a Minot.

El avión 3788 de SkyWest, operando como un vuelo de Delta Connection de Minneapolis a Minot, aterrizó sin problemas el pasado viernes18 de julio, tras ejecutar una maniobra de aproximación frustrada cuando otra aeronave se hizo visible en su trayectoria.



“Probablemente vieron el avión venir hacia nosotros”

“No fue un día agradable en el trabajo. Que tengan una buena noche. Me alegra que estén bien”, fue lo que dijo el piloto luego de contarles a sus pasajeros que estuvieron a punto de chocar con un bombardero de la Fuerza Aérea, tras evadir a otro avión que se aproximaba hacia ellos.

El anuncio fue grabado por una pasajera y ahí, el capitán describió el tenso momento:

“Para aquellos de ustedes en el lado derecho, probablemente vieron el avión acercándose. Nadie nos avisó. Así que continuamos, con tráfico aéreo, y aquí no hay radar. La torre lo hace todo visualmente. Dijo: ‘Reporten a unos 10 kilómetros del aeropuerto’, así que lo hicimos. Creo que se dio cuenta de que la distancia no iba a funcionar y dijo: ‘Gire a la derecha’. Miré y había un avión a la derecha. Pensé que era un avión pequeño como el que ven en el aeropuerto ahora mismo haciendo aterrizaje y despegue. (La torre) dijo: ‘Gire a la derecha’. Respondí: ‘Hay un avión allí’, y él contestó: ‘Gire a la izquierda’. Y luego, para cuando leímos la orden, miré y vi el avión que se acercaba a nuestro rumbo de conversión. Dada su velocidad era un avión militar... no sé a qué velocidad iba, pero era mucho más rápido que nosotros. Pensé que era lo más seguro dar la vuelta. Disculpen la maniobra agresiva. Me tomó por sorpresa. No es nada normal. No sé por qué no nos avisaron, porque la base del aeropuerto tiene radar y nadie dijo: ‘Oigan, también hay un B-52 en el circuito’. En resumen, no fue divertido. Pero les pido disculpas. Y gracias por su comprensión. No fue un día agradable en el trabajo. Que tengan una buena noche. Me alegra que estén bien”.



Reuters pudo verificar de forma independiente la fecha y la ubicación del video mediante los metadatos del archivo original. La Fuerza Aérea de EE. UU. confirmó que un avión B-52 de la Base Aérea de Minot sobrevoló la Feria Estatal de Dakota del Norte el viernes y afirmó que está investigando el asunto.

Los pasajeros relataron a medios locales que el piloto viró agresivamente hacia el norte, hasta el punto de que el avión se colocó "completamente de lado" para abortar el aterrizaje.

La web de seguimiento aéreo Flightradar24 refleja que el vuelo de SkyWest tuvo que ganar altura de nuevo y dar la vuelta para poder reiniciar la aproximación al aeropuerto desde el sureste.

El incidente se produjo en medio de la preocupación por los posibles encuentros cercanos entre aeronaves militares y comerciales. Y es que hace menos de seis meses un helicóptero del ejército estadounidense colisionó con un avión de American Airlines que se aproximaba al Aeropuerto Nacional Reagan de Washington. Las 67 personas que iban a bordo de ambos aparatos murieron.

La catástrofe llevó a las autoridades federales y al Congreso a revisar la coordinación entre las aeronaves militares y civiles que vuelan en el mismo espacio aéreo. También contribuyó a poner de relieve la escasez de controladores aéreos en el país o la falta de modernización de las infraestructuras de radar de los aeropuertos civiles. El Congreso aprobó una primera partida para la modernización de estos sistemas, valorada en 12.500 millones de dólares, pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha advertido que el costo total superará los 31.000 millones.

