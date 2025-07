Lo que dice la Fiscalía sobre audios de supuesto plan para atentar contra alcalde Carlos F. Galán

Luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que "conocía" la existencia de una conversación sobre un supuesto atentado en su contra, revelada por Noticias RCN, la Fiscalía General de la Nación se pronunció al respecto. Los audios que se compartieron habrían sido grabados dos días después del atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el parque El Golfito de Modelia el pasado 7 de junio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En la conversación se escucha a un hombre, quien sería conocido como alias Mono, decir: "Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá (...) Se me cayó en Bosa, tiene 13 años, entonces para que me ayude a sacarlo". Ese medio de comunicación también dio a conocer que el sicario que ejecutaría el posible atentado sería un menor de edad de 13 años. "Estoy al lado suyo, ojo, con lo que está hablando", le responde el interlocutor, quien estaría ubicado en Bucaramanga, donde se halló la interceptación.

Sobre estos audios, el alcalde aseguró en un video subido a su cuenta de X que "conocía esa información (posibles riesgos para su seguridad) hace varias semanas", y que la dio a conocer a la Fiscalía y a Policía. "Son ellos los encargados de evaluarla y determinar el sustento que tiene esa información y las medidas que se requiera tomar a raíz de esa información", añadió.



Esto dijo la Fiscalía sobre supuesta plan contra Galán

La Fiscalía General de la Nación indicó que los audios donde dos personas hablan de un supuesto plan en contra del alcalde tan solo días después del atentado contra Miguel Uribe "no es una conversación realizada en Bogotá como lo dicen los interceptados, ni fue hecha dentro de la investigación por el atentado contra el senador".

Publicidad

El ente acusador añadió que "corresponde a una conversación telefónica entre dos presuntos expendedores de estupefacientes en Bucaramanga, en la que bromean y comentan jocosamente sobre el caso Uribe en un contexto que no tiene relación con hechos de Bogotá, por lo que la Fiscalía investiga, pero ha descartado hasta el momento como un posible atentado que se estuviera planeando contra el alcalde de Bogotá".



¿Por qué había fotos de Galán en teléfono de sicario en caso contra Miguel Uribe?

El rostro de la alcalde apareció en el celular del menor de 14 años que disparó contra Uribe Turbay, al igual que el de la fiscal general Luz Adriana Camargo. En rueda de prensa, la funcionaria explicó que son fotos que no fueron descargadas por el joven sicario, como se dijo en algunas versiones. "Las imágenes analizadas fueron guardadas de forma automática por la aplicación de noticias del buscador del celular. Esta herramienta descarga y guarda temporalmente fotografías y registros, como ustedes lo saben, de noticias recientes en una memoria interna rápida o memoria caché", explicó en su momento la fiscal.

El precandidato presidencial recibió dos impactos en la cabeza por parte del menor, quien intentó hui en medio del pánico de los presentes en el parque El Golfito, quienes escuchaban al senador. No obstante, fue herido en una pierna y posteriormente aprehendido por las autoridades, con ayuda de la comunidad.

Publicidad

Con el paso del tiempo, se ha ido desentrañando el rompecabezas del atentado que tenía como propósito atentar contra la vida del precandidato. Además del joven sicario, han sido capturadas otras cinco personas en el caso: Katherine Martínez (alias Gabriela), Carlos Mora, William González, Elder Arteaga (alias El Costeño) y Cristian Camilo González Ardila. Mientras tanto, el precandidato permanece en estado crítico y con pronóstico reservado en la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL