Trump dice que reconocerá su derrota "si las elecciones son justas"

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar dispuesto a reconocer su derrota "si las elecciones son justas". No obstante, manifestó sentirse "muy confiado" en recuperar las llaves de la Casa Blanca, tras votar en Florida, en unas elecciones muy reñidas.

Llevando una gorra roja con la leyenda Make America Great Again, reiteró sus críticas anteriores a las máquinas de votación electrónica, sugiriendo que eran menos seguras que las papeletas de papel y retrasarían el conocimiento del resultado.

"Gastan todo ese dinero en máquinas... Si utilizaran papeletas de votación, identificación de votante, prueba de ciudadanía y votación en un día, todo terminaría a las 10 de la noche. Es una locura", dijo a los periodistas en West Palm Beach.

Y añadió: "¿Sabes que ahora el papel es más sofisticado que los ordenadores? Si es papel con marca de agua, no puedes... Es increíble lo que pasa con él. No hay nada que puedas hacer para engañar".

Cuando se le preguntó sobre los temores de disturbios después de las elecciones y si llamaría a sus partidarios a evitar la violencia, criticó la pregunta.

"No tengo por qué decirles que no habrá violencia. Por supuesto que no habrá violencia. Mis partidarios no son gente violenta", afirmó Trump.

"Nos está yendo muy bien", dijo Trump

El expresidente dijo sentirse "muy confiado" en recuperar las llaves de la Casa Blanca. Añadió que cree haber hecho "una gran campaña" contra su rival, la demócrata Kamala Harris, y consideró que era "la mejor" de las tres que ha protagonizado. No obstante, las encuestas los dan empatados en intención de voto.

"Nos está yendo muy bien en Georgia (estado 'bisagra') y en todos los lugares", dijo Trump ante los medios en el centro de votación de esta ciudad, donde se encuentra su lujoso complejo Mar-a-Lago.

#EstadosUnidosDecide | "El día más importante en la historia de nuestro país", dijo Donald Trump a través de sus redes sociales, minutos antes de votar.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/p18MxjsVKe — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 5, 2024

Trump declaró Palm Beach como su residencia permanente a finales de 2019. En 2020, en medio de las precauciones por el COVID-19, el candidato republicano votó el 24 de octubre de manera anticipada en las elecciones presidenciales. Al hacerlo, Trump, de 78 años, se convirtió en el primer presidente en ejercicio en votar en persona como residente de Florida.

Trump llegó al puesto de votación con una gorra roja que tiene la leyenda Make America Great Again - CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Las encuestas siguen dando unos márgenes muy estrechos de diferencia entre Trump y su rival política, la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, de 60 años.

Pensilvania, con 19 votos electorales, Carolina del Norte (16), Georgia (16), Michigan (15), Wisconsin (10) y Nevada (6), son estados clave para consolidar la victoria rumbo a la Casa Blanca.