Último video de Greta Thunberg y lo que dice su abogado tras detención por Fuerzas Israelíes

Este lunes se reportó la retención de una embarcación de la organización Flotilla de la Libertad por parte de las Fuerzas Israelíes, el navío Maleen tenía como destino la Franja de Gazay su objetivo era llevar comida a los habitantes de dicha zona. Dentro de la tripulación se encuentra la activista sueca de 22 años Greta Thunberg, conocida por muchos por desafiar a líderes mundiales para tomar acciones contra el cambio climático. La joven compartió un video en redes sociales donde denunciaba haber sido secuestrada. Al respecto, su abogado le dijo a los medios locales no tener idea sobre su paradero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El pasado domingo, 08 de junio, el ministro Defensa israelí, Israel Katz, había advertido a la joven y al resto de tripulación retornar su camino ya que no iba a alcanzar el enclave. "He ordenado a las FDI (fuerzas de Defensa de Israel) que actúen para que la flotilla Madleen no alcance Gaza. A la antisemita Greta y a sus amigos, digo claramente: dad la vuelta porque no llegaréis a Gaza", dijo el funcionario citado por la Agencia EFE.

Sin embargo, Greta respondió al mensaje dejando claro que volver no era una opción para ella: "Tenemos la capacidad de llegar a Gaza mañana”, dijo al medio sueco Aftonbladet. Además, días previos a zarpar, en medio del llanto dijo en rueda de prensa que pese al peligro que implicaba la misión no iban a desistir de intentar quebrar el bloqueoisraelí. "Estamos haciendo esto porque, sin importar las probabilidades que tengamos, tenemos que seguir intentándolo (...). Porque en el momento en que dejamos de intentarlo, perdemos nuestra humanidad. Y, por muy peligrosa que sea esta misión, no es ni de lejos tan peligrosa como el silencio del mundo entero ante el genocidio transmitido en directo".

Publicidad

Video de Greta donde denuncia ser secuestrada

En redes sociales se denunció la detención de los tripulantes de la embarcación con ayuda humanitaria. "Greta Thunberg ha sido secuestrada por el ejército israelí . Greta es una civil desarmada en un buque que transporta cargamento humanitario, incluyendo fórmula para bebés, suministros médicos y otra ayuda que salva vidas para

la población citada de Gaza", se lee en el caption del video.

En el pregrabado se observa a la activista a bordo del navío diciendo: "Mi nombre es Greta Thunberg y soy de Suecia, si estás viendo este video hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes o fuerzas que apoyan a Israel. Insto a toda mi familia, amigos y conocidos a presionar al gobierno sueco para que me liberen a mí y los demás lo antes posible".

Publicidad

Abogado de Greta Thumberg dice no conocer su paradero

Según Aftonbladet, el fotógrafo de la organización y representante de la joven ,Christofer Kebbon, manifestó no haber podido establecer contacto con ninguno de los tripulantes desde la detención. “Estamos muy preocupados porque no tenemos idea de qué está pasando ni de qué está haciendo Israel con ellos”, dijo al medio mencionado.

Abordo del Madleen iban otros activistas que ahora serán representados legalmente por cuatro abogados de la organización derechos humanos Adalah. Un portavoz de dicha entidad le dijo a Expressen que se espera que los detenidos sean deportados y llevados al aeropuerto en las próximas 24 horas. No obstante, uno de los defensores afirmó no conocer información sobre su paradero.

Ministro de Exteriores Israelí se refirió a la embarcación como un "yate selfie"

Más tarde, el ministerio de Exteriores Israelí dijo en un comunicado que los pasajeros a bordo del "yate selfie" se encontraban sanos y salvos y que ya habían recibido agua y comida. "Se acabó el show", se lee en la publicación acompañada de un video mostrando a los activistas con chalecos salvavidas.



Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL