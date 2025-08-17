Retiran queso del mercado por posible contaminación de microbio: "Puede causar infecciones graves"

Una nueva alerta sanitaria fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). La entidad del país norteamericano informó que una empresa de alimentos comenzó el retiro de uno de sus productos por la potencial contaminación del microorganismo Listeria monocytogenes.

El anuncio inicial lo hizo la empresa Wegmans Food Markets, Inc. a la FDA, que confirmó el retiro del mercado el queso Wegmans Camembert de maduración suave y mediana, y varios productos que lo contienen. La contaminación del microorganismo "puede causar infecciones graves, y en ocasiones mortales, en niños pequeños, personas mayores o frágiles, y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados", alertó la entidad oficial.

¿Qué es la listeriosis (infección por Listeria) y qué síntomas puede ocasionar?

La listeriosis es una infección grave causada por el microbio Listeria monocytogenes, según explica el CDC. "Las personas por lo general se enferman con listeriosis después de comer alimentos contaminados". La enfermedad afecta con un énfasis especial a mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

De acuerdo con la FDA, los síntomas suelen comenzar dentro de las dos semanas posteriores a la ingestión de alimentos contaminados con Listeria, pero pueden aparecer incluso el mismo día o hasta 10 semanas después. Los síntomas leves pueden incluir fiebre, dolores musculares, náuseas, cansancio, vómitos y diarrea. Aunque las personas sanas pueden presentar solo síntomas breves, como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y muerte fetal intrauterina en mujeres embarazadas.

En el caso del queso Wegmans Camembert, los productos afectados se vendieron entre el 1 de julio y el 12 de agosto de 2025 en la sección de quesos de todas las tiendas Wegmans de Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Virginia y Washington, D.C. La FDA dio detalles de los productos de la alerte:



Queso Camembert Suave Madurado Wegmans, 8.8 oz, UPC: 77890-53515 con fechas de caducidad: 26/7/25, 12/8/25 y 19/8/25

Quesos Surtidos Wegmans, 1 lb, UPC: 2-77100-00000-0

Camembert a la Parrilla con Tapenade y Tomates Asados Wegmans, 10 oz, UPC: 2-77297-00000-0

Queso Brie con Caramelo, Manzana y Nueces Pecanas Wegmans 13 oz, UPC: 2-77645-00000-3

"El queso fue suministrado a Wegmans por Estancia Holdings de Cumming, Georgia, quien inició un retiro del mercado después de que su proveedor francés le notificara que tres envíos recibidos podrían estar contaminados con Listeria monocytogenes. Hasta la fecha, ni Wegmans ni su proveedor han reportado ninguna enfermedad relacionada con este retiro", informó la FDA.

Otro producto contaminado con el mismo microbio

La FDA, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA FSIS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en colaboración con socios estatales y locales, están investigando los casos de la bacteria Listeria monocytogenes relacionados con una serie de productos de comida instantánea.

"En un brote en varios estados relacionado con comidas de fettuccine Alfredo con pollo. El producto retirado del mercado, elaborado en las plantas de fabricación de FreshRealm, Inc. en San Clemente, California; Montezuma, Georgia; e Indianápolis, Indiana, podría estar adulterado con la cepa de Listeria monocytogenes del brote", informó el FDA en un comunicado de alerta a los consumidores.

