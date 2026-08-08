Irán presenta una lista de exigencias que Estados Unidos debe cumplir para la reapertura de Ormuz

Irán presentó este sábado una lista de exigencias que, según afirmó, Estados Unidos debe cumplir antes de que Teherán proceda a reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, entre ellas el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no será abierto”, afirmó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Baqer Zolgadr, en un comunicado recogido por la agencia estatal IRNA.

Zolgadr detalló seis condiciones que, según Teherán, constituirían esa “corrección de comportamiento” por parte de Washington. Entre ellas mencionó el levantamiento del bloqueo naval contra Irán, el fin de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y la compensación por los daños provocados por lo que calificó como “dos guerras impuestas”, una exigencia que también figuraba en el memorando de entendimiento firmado entre las partes a mediados de junio.



El alto cargo de seguridad iraní reclamó además el fin de las amenazas contra Irán, el cese de las operaciones militares contra el país y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, así como la retirada de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en torno a la República Islámica. “Estas son las demandas del pueblo iraní”, afirmó Zolgadr.



El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional insistió en que la institución “nunca cederá”, ni en el ámbito militar ni en las negociaciones.

Publicidad

Sus declaraciones se producen después de que otros altos cargos iraníes vincularan también la reapertura del estrecho de Ormuz a la aceptación de condiciones por parte de Estados Unidos.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, condicionó este sábado la reapertura de Ormuz a que Estados Unidos compense sus supuestas violaciones del memorando de entendimiento de junio, al tiempo que anunció que su país está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Omán sobre el mecanismo jurídico y la gestión del estratégico paso marítimo, así como sobre la determinación de las rutas de navegación por el estrecho.

Publicidad

Asimismo, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Mohebí, afirmó que la reapertura del estratégico paso marítimo dependerá de que Washington acepte plenamente las condiciones de Teherán y deje de interferir en las negociaciones regionales.

Omán, país ribereño del estrecho junto a Irán, afirmó este sábado que las conversaciones con Teherán sobre la navegación en Ormuz son “positivas”, pero advirtió de que los ataques contra buques que transitan por esta ruta marítima, donde Irán ha efectuado varias operaciones recientemente, podrían “afectar” a dichas negociaciones.

El Ministerio de Exteriores omaní se pronunció así poco después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciara que Irán había atacado un buque cisterna de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) en el estrecho, una acusación sobre la que Teherán no se ha pronunciado.

Irán anunció a mediados de julio un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del crudo mundial, en medio de ataques cruzados con EE.UU. Washington respondió restableciendo el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes, lo que paralizó las negociaciones entre ambas partes en el marco del memorando de entendimiento para la paz firmado el 17 de junio.

Publicidad

EFE