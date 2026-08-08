Accidente helicóptero Río de Janeiro: las tres turistas muertas eran colombianas de la misma familia

Las tres personas fallecidas este sábado en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro presuntamente eran turistas colombianas, aunque aún se espera la identificación formal de los cuerpos, informó a la agencia EFE la cónsul general de Colombia en la ciudad brasileña, Diana Páez. Los nombres de las turistas fallecidas junto al piloto del helicóptero eran miembros de una misma familia: Lida Rocío Cubillos, la abuela, de 59 años; Wendy Manrique Cubillos, una hija de 37 años, y la menor de edad Sofía Murillo Manrique, una nieta de 17 años. Habían viajado a Río de Janeiro para celebrar los 15 años de una de las jóvenes con otros tres familiares, quienes iban a hacer el mismo paseo a continuación, de acuerdo con la cónsul general. Como el helicóptero cayó en una área boscosa de difícil acceso, los bomberos enfrentaron dificultades para retirar los cuerpos. Esto, y el hecho de que dos de los cadáveres estén "totalmente incinerados", según Páez, complican una identificación rápida por parte de los forenses. El piloto fue indentificado como Alessandro Rocha, quien también falleció en el accidente.

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La prensa local informa que la familia llegó a Brasil el lunes pasado. Para este sábado la familia había reservado un paquete turístico para sobrevolar la ciudad con una compañía de nombre Voos Rio Panorâmico. Según se conoció, como era una familia de seis integrantes el grupo se dividió en dos. Rocío, Wendy y Sofía abordaron primero y despegaron alrededor de las 10:40 a. m. de este sábado. En el hangar permanecieron Víctor Manrique, hijo de Rocío y hermano de Wendy; Daniela Castañeda, nuera, y Laura Manrique, nieta y la joven que cumplió 15 años -motivo del viaje-, quienes harían el recorrido tan pronto como regresara el helicóptero con las tres mujeres.

En declaraciones que recoge el medio O Globo, Víctor Manrique fue informado de que el piloto tendría que hacer un aterrizaje de emergencia. Una hora más tarde, sin noticias de sus familiares, se enteró por medios digitales de que el helicóptero se había estrellado y que había víctimas mortales. Víctor supo entonces que las víctimas eran sus familiares. El hombre detalló que la familia encontró a la empresa responsable de la excursión en Instagram y la reservó a través de una aplicación de mensajería.



Por lo pronto, la Policía Civil de Río de Janeiro afirmó en un comunicado que los cuerpos ya han sido trasladados al instituto forense y que pasarán por una pericia de identificación, cuyos resultados serán contrastados con los datos de registro del vuelo. Los agentes también aguardan el laudo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos sobre las causas de la caída.



El helicóptero, que pertenecía a una empresa que realizaba vuelos panorámicos para turistas, se desplomó cerca de la Vista Chinesa, un popular mirador con vistas sobre la ciudad y el mar. Como muestran las imágenes divulgadas por los medios de comunicación, el impacto provocó un incendio en el lugar del accidente, por lo que fueron movilizados militares especializados en el combate del fuego.

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Por otra parte, el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, pidió a la Agencia Nacional de Aviación Civil que "intensifique" la fiscalización de los vuelos de helicóptero, cada vez más frecuentes, para garantizar la seguridad. Cavaliere también expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

En junio, una colisión aérea entre dos helicópteros en Río de Janeiro causó la muerte de seis personas, entre ellas el famoso cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim. Los viajes en helicóptero son una atracción popular para los turistas que desean contemplar los famosos puntos de interés de Río de Janeiro y el esplendor natural de esta ciudad costera.

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*Con información de EFE y AFP