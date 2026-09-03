Un ministro israelí vuelve a hacer polémica declaración: expulsar 1,86 millones de personas de Gaza

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, presentó un plan para promover la salida "voluntaria" de la Franja de Gaza de 1,86 millones de personas en un plazo de 7 años, y anunció su intención de asumir una futura cartera de Migración si su partido, Poder Judío, continúa en el Gobierno. El plan, bautizado 'Desconexión 710' y en cuya elaboración se trabaja desde el inicio de la guerra, contempla la creación de una oficina gubernamental específica, acuerdos con países receptores, rutas migratorias reguladas y paquetes de asistencia para los emigrantes.

"Es realista. Tenemos que alentar la emigración de los habitantes de Gaza", expresó Ben Gvir, quien declaró que, en su opinión, el plan no significa obligar a los palestinos a abandonar sus tierras.

El desplazamiento forzado de civiles de un territorio ocupado se considera un crimen de guerra según la Convención de Ginebra. En la memoria de los palestinos, cualquier intento de expulsarlos de sus tierras remite a la Nakba, un término que significa catástrofe y describe el éxodo de 1948 tras la fundación del Estado de Israel.



¿Qué dice el plan de expulsión para Gaza?

Según las cifras presentadas, el objetivo es que salgan de la Franja unas 250.000 personas en el primer año, 1,11 millones en tres años y 1,86 millones en siete años. El documento fija doce principios, entre ellos la exigencia de que cada salida esté avalada por un país de acogida, la apertura de un expediente individual por caso, la prioridad a la salida de unidades familiares completas, diversas vías migratorias, compensación económica a terceros países y una asignación económica a los emigrantes durante sus primeros 24 meses fuera de Gaza. Ben Gvir cifró la inversión inicial israelí en 10.000 millones de séqueles (casi 3 millones de euros), con un marco de financiación adicional de hasta 50.000 millones de séqueles condicionado a la participación internacional y a los acuerdos que se alcancen con los países receptores.



El ministro sostuvo que su propuesta, que dijo haber defendido desde el comienzo de la guerra pese a las críticas iniciales, ganó legitimidad después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara públicamente la idea de fomentar la emigración desde Gaza como parte de una solución al conflicto. Ben Gvir citó también encuestas, sin precisar la metodología, según las cuales una amplia mayoría de la sociedad israelí respaldaría el fomento de la emigración desde Gaza, y afirmó que un porcentaje significativo de los propios residentes del enclave se mostraría dispuesto a considerar una salida permanente.



El líder de Poder Judío anunció que, de permanecer en el gobierno tras las elecciones legislativas del mes que viene, su formación exigirá en la próxima coalición la creación de un Ministerio de Migración, con presupuesto y competencias propias, y presentó un calendario de 100 días para poner en marcha un marco legal, un sistema de registro y los primeros acuerdos con países receptores.



Las propuestas de Ben Gvir que han sido rechazadas por la comunidad internacional

En agosto, el ministro dijo que Israel debería matar a "30 o 40" personas cada noche en Gaza. “No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”, dijo, lo que generó repudio de la ONU y de países como Francia y Alemania. En ese entonces también manifestó: "Considero que toda Gaza es nuestra (...) Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif (la colonia israelí en la Franja desmantelada en 2005), sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen; y para los terroristas nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno".

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Hace pocos días, Gvir publicó un video en el que una mujer con velo, cuyo rostro estaba pixelado, aseguraba que los presos tenían condiciones "extremadamente malas" y que "no gozaban de ningún derecho, y que nosotras, como mujeres, tenemos necesidades particulares. "Llevamos tres días sin bañarnos y no nos hemos cambiado la ropa interior", dijo, advirtiendo del riesgo de contraer enfermedades. El ministro respondió con aprobación al comparar el trato recibido con el de los rehenes que estuvieron retenidos hasta dos años por Hamás y otros militantes en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023: “Nuestros rehenes no tenían champú ni esas condiciones. Me enorgullece que hayamos logrado reducir al mínimo las condiciones de vida de los terroristas en prisión. Se acabaron los campamentos de verano en las cárceles”.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL