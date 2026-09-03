Marco Rubio se reunirá con presidente De la Espriella en Colombia en la segunda semana de septiembre

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegará a Colombia en la segunda semana de septiembre para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella, según fuentes del Gobierno de Donald Trump. El encuentro se daría en Barranquilla y se prevé que la cita se dé el miércoles 9.

Según ha trascendido, la reunión de Rubio no será solo con el jefe de Estado colombiano, también con otros miembros del gabinete para abordar temas diplomáticos y económicos. En este último, no se descarta que se toque de nuevo la petición de suspender temporalmente los aranceles a Colombia, lo que ya había solicitado De la Espriella al funcionario estadounidense a través de una conversación telefónica.

Dicho diálogo ocurrió a mediados de agosto, poco después del terremoto en Colombia que dejó más de 300 muertos y provocó daños graves en varias poblaciones del país. De la Espriella informó en esa ocasión que “tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”.



Otros asuntos de interés para EE. UU. y Colombia

Se ha informado que en el encuentro se avanzaría sobre asuntos diplomáticos bilaterales y cooperación militar, en la que ha habido avances tras la visita de Francis Donovan, comandante del Comando Sur al país. "La dedicación de las fuerzas colombianas con las que estuvimos esta semana es inigualable. Al forjar un frente unificado, desarticularemos las operaciones narcoterroristas, desmantelaremos su liderazgo y eliminaremos sus redes violentas que amenazan nuestra seguridad y soberanía compartidas", expresó Donovan en la cuenta de X del Southcom al terminar a finales de agosto su viaje al país, en el que estuvo en el Fuerte Militar de Tolemaida, el mayor del país, ubicado en el departamento del Tolima, para conocer "de primera mano las capacidades de la Aviación del Ejército".



"Fortalecer y recuperar estas capacidades es una prioridad para garantizar una Fuerza con mayor movilidad, alcance y respuesta. Seguimos trabajando de manera monolítica por la seguridad de Colombia", expresó, por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Erik Rodríguez, en X.



Durante su visita al país, Donovan se entrevistó con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, en Tumaco, zona de frontera con Ecuador, para fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado en esa estratégica región del Pacífico. El encuentro en el departamento de Nariño, tuvo lugar un día después de la llegada de Donovan a Bogotá, donde se reunió con la nueva cúpula militar colombiana, designada por el presidente De la Espriella, cuyo Gobierno busca estrechar la relación de seguridad con Washington, después del distanciamiento durante el mandato del expresidente Gustavo Petro (2022-2026).

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Colombia se incorporó recientemente a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), una iniciativa promovida por Estados Unidos para articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional. En ese sentido, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) destacó que "la Coalición de las Américas Contra los Cárteles y la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental avanzan con una velocidad y determinación sin precedentes". (Lea también: ¿Qué significa que Colombia se sume al 'Escudo de las Américas' de EE. UU. y permita operativos?)

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*CON INFORMACIÓN DE AFENCIA EFE