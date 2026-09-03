El video que muestra momentos previos del sospechoso de masacre de Jonathan Meléndez y su familia

Las autoridades mexicanas lograron la detención de dos hombres señalados como los presuntos responsables del homicidio múltiple que cobró la vida de Jonathan Meléndez, integrante y tecladista de la banda de indie rock Camilo Séptimo, así como de su familia y una empleada doméstica. Las capturas se registraron este miércoles tras el trágico hallazgo al interior de la residencia de las víctimas.

El principal sospechoso del crimen fue identificado como Diego Sebastián ‘N’, quien se desempeñaba como socio comercial del artista y es señalado como el presunto autor material del ataque. Junto a él, fue detenido otro individuo de nombre Gerardo ‘N’, en una acción conjunta realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía de la Ciudad de México.

¿Qué se sabe del ataque a Jonathan Meléndez?

Los hechos ocurrieron en los primeros minutos del miércoles, momento cuando los vecinos de la torre residencial donde habitaba la familia alertaron de inmediato a la policía municipal de Atizapán de Zaragoza. En ese instante reportaron supuestos gritos desesperados y múltiples detonaciones de arma de fuego provenientes del departamento del músico.



Al ingresar al inmueble, los elementos de seguridad localizaron los cuerpos sin vida de Jonathan Meléndez, de 38 años, y de su esposa Ana Paola, de 35 años, quien se encontraba con varios meses de gestación. En la misma escena fueron halladas sin vida la hija de la pareja, de apenas tres años, y la trabajadora del hogar, una joven de 21 años. Las víctimas presentaban impactos de bala visibles en el cuerpo. Asimismo, las autoridades confirmaron el deceso de la mascota de la familia en el sitio.

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En medio de la tragedia, los servicios de emergencia lograron rescatar con vida a un menor de seis años que se encontraba dentro del domicilio. De acuerdo con los reportes oficiales, el niño resultó completamente ileso y no presentaba signos de haber sufrido violencia física.

🚨 Así fue captado Diego "N" previo a cometer el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y su familia, ocurrido en Atizapán de Zaragoza, EdoMex. pic.twitter.com/tH65LfUPKu — El Universal (@El_Universal_Mx) September 2, 2026

La principal línea de investigación

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La Fiscalía señaló que la principal línea de investigación apunta a que el robo fue el móvil detrás del homicidio múltiple. Esta

hipótesis se ve reforzada por el estrecho vínculo laboral que existía entre el presunto autor y la víctima.

Según las indagatorias, Diego Sebastián ‘N’, aprovechando la relación de confianza mutua derivada de sus negocios con Meléndez, habría accedido al apartamento con el total consentimiento de la familia antes de perpetrar la agresión. Los registros del caso señalan que los agresores ingresaron al domicilio, ubicado en la periferia de la Ciudad de México, el martes por la tarde, en un lapso estimado entre las 17:30 y las 19:40 horas.

¿Qué pasará con los señalados de los homicidios?

Tras su aprehensión el miércoles, tanto Diego Sebastián ‘N’ como Gerardo ‘N’ quedaron formalmente a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica en las próximas horas. Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de México continúan procesando la escena de la masacre con el fin de robustecer e integrar formalmente la carpeta de investigación bajo el cargo penal de homicidio calificado.

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Con EFE