¿Cuándo habrá elecciones en Venezuela? Esto dijeron Delcy Rodríguez y Donald Trump al respecto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario de EE. UU., Donald Trump, hablaron de las elecciones en el país suramericano luego de que ambas naciones firmaran nuevos contratos con empresas estadounidenses y una italiana, amparadas por el histórico convenio petrolero alcanzado el viernes pasado entre Caracas y Washington. La compañía petrolera colombiana GeoPark anunció también su "entrada estratégica en Venezuela", con la adquisición de un bloque de la faja petrolífera del Orinoco, un activo que considera una "oportunidad" por la gran capacidad de producción y la infraestructura preexistente.

La empresa aseguró en un comunicado que el bloque Bare "representa una oportunidad de desarrollo a gran escala, con un largo historial operacional, respaldada por producción existente, infraestructura instalada y un considerable potencial de recobro remanente que puede incrementar significativamente la creación de valor de largo plazo de GeoPark". Según la empresa, el bloque Bare consta de unos 1.100 pozos con una producción bruta actual de 11.000 barriles, pero con un potencial general hasta 95.000 barriles diarios.



Delcy Rodríguez dice que sí habrá proceso electoral

"He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada para cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas dudas de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada", dijo al ser interrogada durante una comparecencia de prensa junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wrigth, que visitó Caracas para la firma de los acuerdos petroleros. La mandataria afirmó que desde enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación militar, ha trabajado por la convivencia democrática y para que "definitivamente se levante el sistema de sanciones" impuesto a su país. "En Venezuela hay una Constitución y hay un sistema democrático previsto en la Constitución, lo segundo es que yo no fijo fecha", añadió.

Después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, la Administración de Trump abrió contactos con el nuevo Gobierno de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta del Ejecutivo chavista, y, posteriormente, restableció las relaciones diplomáticas con Caracas. (Lea también: Nicolás Maduro solicitó desestimar su caso en EE. UU.: ¿cuáles son sus argumentos?)



Acuerdos petroleros entre EE. UU. y Venezuela

Trump anunció la semana pasada un acuerdo, que calificó de "histórico", por el que Estados Unidos tendrá el control de la explotación de 17 yacimientos petrolíferos de Venezuela que albergan cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país. El convenio ha sido criticado por sectores que acusan a Washington de no estar interesado en la democratización de Venezuela, sino únicamente en obtener acceso a su petróleo. El Gobierno de Trump sostiene oficialmente que sigue buscando que se celebren comicios en el país suramericano, pero defiende que primero se debe revitalizar su economía por medio de este acuerdo petrolero.



El miércoles 2 de septiembre se dio la firma de acuerdos del Gobierno venezolano con las petroleras Chevron y Eni, así como con la eléctrica General Electric (GE) Vernova a fin de aumentar la producción petrolera y mejorar el debilitado sistema de electricidad del país. "Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente (Donald) Trump en Venezuela es directa y sencilla: traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela", manifestó Wright en una transmisión del canal estatal VTV, de acuerdo con una traducción simultánea. "Estamos tratando de ir a la velocidad de la luz. El presidente Trump no quería ir a una velocidad lenta, sino que quería ir a la velocidad más rápida posible para transformar a Venezuela", continuó el funcionario estadounidense en una comparecencia ante periodistas después de la ceremonia en la que fueron suscritos los convenios entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la también venezolana Primavera (de capital privado), Eni, Chevron y GE Vernova.



En su declaración, la presidenta encargada de Venezuela le pidió a Wright transmitir un agradecimiento al Departamento de Estado, a la Secretaría de Energía y a todo el Gobierno estadounidense en su conjunto "por todo el esfuerzo" que, aseguró, han desplegado para "tener acuerdos ganar-ganar, de mutuo beneficio". De hecho, volvió a defender el macroacuerdo con Estados Unidos y dijo que espera que la "producción de 65.000 millones de barriles que están en reserva" en los 17 campos que Washington explotará "se traduzca también en beneficio" para los estadounidenses.

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También defendió al empresario Alejandro Betancourt, director de la empresa que explotará petróleo venezolano para Estados Unidos y quien ha sido investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal, al asegurar que él está "sobreseído hace años" en el país suramericano. Previamente, en una entrevista concedida a la cadena CNBC en Caracas, Wright hizo lo propio y dijo que Betancourt ha "demostrado ser un operador muy competente". Lo mismo hizo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Según EE. UU., la empresa de Betancourt, North American Blue Energy Partners (NABEP), ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra una participación accionaria del 35 % en la empresa. (Lea también: Lo que gana y lo que pierde Venezuela con acuerdo petrolero de EE. UU.: ¿qué pasará con elecciones?)



Venezuela “no está preparado” para elecciones, según Trump

Trump dio estas declaraciones tras el acuerdo petrolero. "No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados", dijo a la prensa en la Casa Blanca. El republicano agregó que, si bien considera que el país todavía no está preparado, cree que puede haber elecciones próximamente. "Todavía no están preparados. Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto", declaró.

La opositora María Corina Machado reaccionó y sostuvo que Venezuela "necesita mucho más que dinero". En un video grabado desde el exilio, y publicado en X, dijo que "el sector petrolero es solo una parte de la inmensa reconstrucción" en Venezuela", que "requiere inversiones colosales". Añadió que "en un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada", aseguró Machado, que salió de Venezuela de manera clandestina en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz y vive actualmente en Panamá.

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"Todo eso le da a Venezuela un valor estratégico extraordinario, tanto para la seguridad nacional de los Estados Unidos como para la estabilidad del hemisferio. Pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un RÉGIMEN ILEGÍTIMO, le pertenece al pueblo venezolano", expresó la opositora, quien aseveró que "los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores".

Aunque defendió la alianza con Estados Unidos, aseguró que el país debe trabajar "bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia". Esto, afirmó, "solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático". A los venezolanos, les manifestó que sabía "lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia y ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros", subrayando la "profunda preocupación por las implicaciones que tiene" para el futuro de Venezuela.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL