Revelan qué buscaba presunto asesino de músico de Camilo Séptimo durante asalto a casa del artista

“Celebramos tu música, tu vida y tu luz. Descansen en paz”. Este fue el mensaje como la banda Camilo Séptimo despidió a Jonathan Meléndez, su esposa embarazada y su hija pequeña luego de ser asesinados en México en un crimen por el que hasta ahora está preso su socio y otra persona.

Jonathan Meléndez, de 38 años, era tecladista, compositor y productor musical, así como integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo. Fue hallado por la Policía casi a la medianoche del martes en su casa, ubicada en un barrio residencial de la periferia de la capital mexicana. La Secretaría de Seguridad indicó que el hombre -popularmente conocidos como Honas- estaba maniatado y con un disparo en la cabeza.

Lo mismo su esposa, de 35 años y cuatro meses de embarazo, y su hija de tres años. Una cuarta víctima, una mujer de 21 años, fue hallada muerta de un disparo en la espalda. El perro de la familia también terminó muerto.



Un niño de 6 años no identificado fue encontrado "con vida y sin signos de violencia", indicó la Secretaría. El organismo dijo que las investigaciones apuntan a "la probable participación" de dos hombres que "habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio".



¿Qué buscaban los presuntos homicidios?

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Fuentes judiciales mexicanas aseguran que la "posible causa del homicidio es el robo". Aunque las indagaciones apenas comenzaron y forenses analizan meticulosamente la escena del crimen, versiones apuntan a que Diego Sebastián ‘N’, socio de Meléndez, como Gerardo ‘N’, presunto cómplice, llegaron a la vivienda a buscar una memoria donde se encontraban datos relacionados con alrededor de 30 millones de pesos mexicanos en bitcoin.

Las autoridades también tienen claro que Diego Sebastián 'N' habría sometido a los integrantes de la familia. Luego, al parecer, realizó una videollamada con Jonathan en la cual le mostró cómo tenía a su esposa, hija y empleada doméstica. Ante la situación de presión, el músico llegó a su casa, donde finalmente fueron asesinados. Las autoridades buscan establecer qué habría pasado con la memoria y si, finalmente, Meléndez se la entregó a los agresores.

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