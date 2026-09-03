Francisco Bolívar, de Sin Senos Sí Hay Paraíso, preocupa con extraño video: "Sufriendo paranoia"

Desde hace varios meses hay preocupación en el mundo actoral colombiano por la salud mental de Francisco Bolívar, recordado por su papel de 'Jotica' a lo largo de las cinco temporadas de la producción inspiradas en 'Sin Senos No Hay Paraíso'. En las últimas horas, una nueva publicación del actor aumentó las alertas entre sus seguidores, quienes señalan que debería buscar "ayuda profesional".



Las extrañas publicaciones de Francisco Bolívar

Luego de que se confirmara su salida de la producción para la última temporada de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' el actor ha estado publicando en sus redes sociales algunas fotos y videos que confunden a sus seguidores. "Respecto a todo lo que está sucediendo, simplemente les quiero decir que por favor no crean nada porque yo simplemente estoy sufriendo un poco de paranoia", dice Bolívar en el video.

A lo largo de la grabación el actor muestra diferentes momentos de su día a día y dice algunas frases que dejarían en evidencia el momento que está atravesando. "La realidad superó la ficción. Los extraterrestres se alimentan de nuestra energía. Primero era el paraíso y luego el apocalipsis. Después otra vez el paraíso y ahí sí no entendí", dijo.

En una parte de la publicación Bolívar apuntó a un tema personal que algunos medios han señalado que podría ser el origen de su afectación emocional. "Se casó mi novia. No, mi ex", indicó. La revista Vea señaló que hace poco conoció que el actor pasó por una desilusión amorosa en el año 2019 que habría desencadenado algunos problemas emocionales y, después de eso, también pasó por una pérdida económica.



En otras partes del video, Francisco apuntó que: "La culpa de todo la tiene la gravedad, por eso en otros planetas en otros soles no tendríamos tanta paranoia. Me repito a mí mismo que todo es Quantum, todo es mental".



Fabián Ríos habla nuevamente sobre Francisco Bolívar

Cuando se confirmó la salida de Francisco Bolívar de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' y crecieron las alertas por sus posibles problemas emocionales, su colega y amigo Fabián Ríos, quien interpreta a 'Albeiro' en la producción, publicó un emotivo mensaje pidiendo una oración por la salud de su compañero. En esta ocasión, nuevamente el actor decidió pronunciarse ante las preocupaciones que desató el más reciente video de su compañero.



"Hoy no les hablo como hermano, ni como artista, ni como alguien que quiere defender a alguien. Les hablo como ser humano. Mi hermano, el hombre que ven en esta foto conmigo, nos ha regalado durante años algo que no tiene precio: risas, alegría, emociones y momentos que muchos llevamos en el corazón", escribió Ríos en la publicación en la que agregó una foto junto a Bolívar. "Hoy les pido que, por un momento, dejemos de juzgarlo. Porque nadie sabe la batalla que otra persona está librando por dentro", agregó.

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El actor invitó a las personas a preguntarse: "¿qué harías tú si un día el dolor de tu alma te dejara sin fuerzas para levantarte? ¿No querrías que alguien te abrazara en lugar de señalarte? ¿Que te tendieran la mano en lugar de empujarte más hacia el abismo?". Palabras que se sumaron a las alertas de que algo no está bien con Francisco Bolívar y que debería recibir ayuda.

"No somos Dios para juzgar. Y ninguno de nosotros está libre de caer. Por eso hoy les pido, con el corazón en la mano: No echemos más leña al fuego. Oremos. Mandemos amor. Mandemos abrazos. Recordémosle que no está solo. Quizás un mensaje tuyo, una palabra de cariño, una oración… pueda ser la pequeña luz que alguien necesita para decidir quedarse. Mañana podrías ser tú. Podría ser alguien que amas. Seamos humanos. Seamos empáticos. Salvemos con amor lo que el dolor intenta destruir", concluyó Ríos en su publicación.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co