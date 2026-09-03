Videos de las fuertes inundaciones en China muestran ciudades bajo el agua y rescates dramáticos

Las recientes inundaciones en China han dejado escenas devastadoras que recorren el mundo. Fotografías aéreas de ciudades anegadas, carreteras convertidas en ríos y miles de personas evacuadas evidencian la fuerza de uno de los fenómenos meteorológicos más severos registrados en los últimos años en varias provincias del país asiático.

Las imágenes más difundidas en medios internacionales muestran extensas zonas urbanas completamente cubiertas por el agua. En la región autónoma de Guangxi, al sur de China, barrios enteros quedaron parcialmente sumergidos después de varios días de lluvias torrenciales asociadas a la tormenta tropical Maysak. Las fotografías captadas por drones exhiben calles intransitables, vehículos arrastrados por las corrientes y edificios rodeados por enormes acumulaciones de agua. Las autoridades movilizaron miles de rescatistas y embarcaciones para llegar a comunidades aisladas. Los equipos de emergencia utilizaron drones para localizar a personas atrapadas en viviendas y zonas rurales afectadas por el rápido crecimiento de ríos y embalses.



Inundaciones en China 2026 dejan miles de evacuados

La emergencia obligó a evacuar a cerca de 130.000 personas en Guangxi, una de las regiones más golpeadas por las precipitaciones extremas. Según reportes oficiales, numerosas localidades registraron acumulaciones de lluvia excepcionales, lo que provocó el colapso de infraestructuras hidráulicas y el desbordamiento de varios cursos de agua.

Uno de los episodios más críticos ocurrió tras la ruptura de parte del embalse de Liulan, en la ciudad de Hengzhou. El incidente generó una avalancha de agua que afectó áreas residenciales y vías de comunicación, agravando la situación para miles de habitantes. Las imágenes del momento muestran enormes corrientes avanzando sobre sectores habitados, dejando a su paso destrucción y daños materiales significativos.



🇨🇳 | En China, tras la intensa lluvia torrencial, las calles quedaron inundadas. pic.twitter.com/IH0vsEtJh9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 3, 2026

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Especialistas señalan que China enfrenta cada vez con más frecuencia eventos meteorológicos extremos asociados al calentamiento global. El incremento en la intensidad de las lluvias ha puesto a prueba la capacidad de drenaje de las grandes ciudades y la resistencia de la infraestructura construida en zonas vulnerables. Las inundaciones recientes se suman a una larga lista de episodios climáticos registrados en distintas regiones del país durante los últimos años. Las autoridades chinas han advertido que 2026 presenta riesgos elevados tanto de inundaciones como de fenómenos de sequía en diferentes cuencas hidrográficas del territorio nacional.



Videos e imágenes virales muestran rescates dramáticos en China

Las redes sociales se han convertido en una ventana para observar el impacto de la emergencia. Numerosos videos difundidos por residentes muestran rescates realizados con botes inflables, personas desplazándose por calles convertidas en canales y equipos de emergencia trabajando bajo condiciones extremas.

En algunas zonas afectadas, el nivel del agua superó los dos metros de altura, dejando atrapados a cientos de habitantes. Las grabaciones compartidas en plataformas digitales registran automóviles flotando, viviendas inundadas y operaciones de evacuación realizadas contrarreloj para evitar una tragedia mayor. Las escenas generaron millones de visualizaciones y reforzaron la preocupación internacional sobre el impacto de fenómenos climáticos extremos en regiones densamente pobladas del planeta.

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Las autoridades informaron que las inundaciones vinculadas a la tormenta tropical Maysak causaron decenas de fallecidos en el sur de China. Gran parte de las víctimas se concentró en áreas afectadas por la ruptura de infraestructura hidráulica y por repentinas crecidas de ríos y corrientes de montaña. Además de las pérdidas humanas, miles de viviendas, carreteras y servicios públicos sufrieron daños considerables. Los trabajos de recuperación incluyen la retirada de lodo, la reparación de vías y el restablecimiento del suministro eléctrico en comunidades que permanecieron aisladas durante varios días.

🇨🇳 Imágenes muestran el impacto de las fuertes lluvias e inundaciones en Ningde, Fujian, China.



Las precipitaciones torrenciales han anegado viviendas y arrastrado vehículos, dejando amplias zonas bajo el agua. pic.twitter.com/ecNW5jK0HF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 2, 2026

ÁNGELA URREA PARRA

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