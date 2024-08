Un policía retirado conquista a los madrileños en España con el sabor de Colombia

José Humberto Rodríguez nació en Risaralda, Colombia, decidió migrar a España en los años 90 buscando mejores oportunidades. Dejó atrás su vida como policía en una de las épocas más difíciles en Colombia, para encontrar un nuevo camino en Madrid.

Los inicios de José Humberto Rodríguez en España

Rodríguez comenzó vendiendo ropa y comida en las calles. Ante las dificultades laborales, decidió incursionar en la venta de buñuelos y empanadas, lo que lo llevó a presentarse como panadero cuando su hija enfermó y necesitó asistencia social.

“Yo era Policía en Colombia y me tocó la época dura, la época de los años 90. Me vine a España y al llegar acá era complicado lo del trabajo, resultaba trabajando con unos chinos cargando y descargando camiones”, comentó José.

El nacimiento de Josepán

Lo que empezó como una pequeña venta ambulante se transformó en Josepán, una cadena de panaderías y pastelerías en Madrid. Con más de 30 años en el mercado, Josepán ahora cuenta con nueve sucursales y emplea a 150 personas, de las cuales el 85% son colombianos.

"Yo vendía ropa, vendía comida, vendía muchas cosas. Me puse hacer buñuelos, empanadas y en alguna ocasión se me enfermó mi hija Manuela y tuve que llevarla a asistencia social y me preguntaron que yo a qué me dedicaba y pues no podía decir que era vendedor ambulante, entonces dije 'no, pues panadero'”, añadió.

Expansión y productos típicos

Además de panes y pasteles, Josepán ha diversificado su oferta con productos colombianos como pandebono, chicharrona, pan de la abuela, arepa rellena, entre otros. Recientemente, Rodríguez inauguró una nueva sucursal en Paseo de la Castellana, donde también ofrece platos típicos de Colombia. Inició con 16 colaboradores y hoy genera 150 empleos.

"Vamos para 30 años como tal de Josepán, pero en este momento tenemos un concepto muy variado de panadería, pastelería, cafetería, productos de importación, de una gama muy amplia dentro de ellos la cocina típica colombiana", contó.

Un referente para los colombianos en España

Para muchos colombianos en Madrid, visitar Josepán es como estar en casa. Rodríguez se ha convertido en un referente no solo para la comunidad colombiana, sino también para los madrileños que buscan saborear lo mejor de la gastronomía de Colombia.

“Nunca me imaginé que iba a resultar en estos niveles, un empresario con reconocimiento no solamente a nivel colombiano, sino a nivel español es muy satisfactorio. Ahorita represento una comunidad, somos un referente para los colombianos, porque mostrando lo que éramos capaces de hacer, con muchos valores y fortalezas que tenemos la raza pujante que nos identifica”, puntualizó.