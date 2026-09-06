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Noticias Caracol  / MUNDO  / VIDEO | Avión de carga se salió de la pista y se incendio en el aeropuerto de Miami

VIDEO | Avión de carga se salió de la pista y se incendio en el aeropuerto de Miami

Se trata de un Boeing 767, que se salió de la pista en medio de una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), Estados Unidos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Accidente avión de carga
Captura de pantalla

Un incidente con un avión de carga obligó este domingo a movilizar a equipos de emergencia en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), luego de que un Boeing 767-300 operado para Amazon Prime Air se saliera de la pista durante una maniobra de aterrizaje. Los primeros reportes conocidos en redes sociales muestran al avión detenido cerca de una vía, mientras una columna de humo se elevaba desde e lugar y se observaban llamas en parte de la aeronave.

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El había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico.

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Noticia en desarrollo.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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