VIDEO | Avión de carga se salió de la pista y se incendio en el aeropuerto de Miami

Un incidente con un avión de carga obligó este domingo a movilizar a equipos de emergencia en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), luego de que un Boeing 767-300 operado para Amazon Prime Air se saliera de la pista durante una maniobra de aterrizaje. Los primeros reportes conocidos en redes sociales muestran al avión detenido cerca de una vía, mientras una columna de humo se elevaba desde e lugar y se observaban llamas en parte de la aeronave.

El había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico.

#Atención | A esta hora se reporta en Estados Unidos, que un avión de carga se salió de la pista luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. Se desconoce hasta el momento si hay personas heridas.



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Noticia en desarrollo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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