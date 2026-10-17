En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
FENÓMENO DE EL NIÑO
TIROTEO EN EE. UU.
CARRO VOLADOR

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video | Incendian edificio declarado monumento histórico durante manifestaciones en Francia

Video | Incendian edificio declarado monumento histórico durante manifestaciones en Francia

Aunque las personas que estaban dentro del edificio del Ayuntamiento de Limoges fueron evacuados con rapidez, los bomberos no lograron controlar las llamas a tiempo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de oct, 2026
Comparta en:
Video | Incendian edificio declarado monumento histórico durante manifestaciones en Francia
Ayuntamiento de Limoges -
AFP

El Ayuntamiento de Limoges, edificio catalogado como monumento histórico y levantado a finales del siglo XIX, sufrió graves daños este sábado tras un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en una jornada de protestas sociales en Francia.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

"No hay palabras para condenar lo que ha ocurrido, de tan abyecto que es", afirmó el alcalde de la ciudad, Guillaume Guérin, pocas horas después de que varios centenares de personas prendieran fuego al edificio hacia las 5:00 p. m. y dejaran varios vehículos volcados frente a la sede municipal.

Aunque los ocupantes fueron evacuados con rapidez, los bomberos no lograron controlar las llamas a tiempo. El fuego se extendió a los pisos superiores y alcanzó la cubierta del inmueble, que finalmente colapsó.

Publicidad

Últimas Noticias

Donald Trump levanta paquete de sanciones a Rusia: presidente de Ucrania reaccionó
MUNDO

Donald Trump levanta paquete de sanciones a Rusia: presidente de Ucrania reaccionó

Papa León XIV pasó noche tranquila tras ser operado de nódulo en el pulmón
MUNDO

¿Qué pasará con la gira del papa León XIV en Latinoamérica con su condición de salud?

"Desde mañana vamos a asegurar una continuidad del servicio, vamos a organizarnos. Han destruido un edificio que los habitantes de Limoges aman, pero no han destruido el servicio público. Es un monumento que quema, pero no la República", señaló Guérin.

Publicidad

El alcalde expresó además su confianza en que los responsables serán llevados ante la justicia y envió "un mensaje a los delincuentes: 'seréis detenidos".

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Según explicó, los agentes de la Policía Nacional encargados de garantizar la seguridad durante las manifestaciones "no tenían suficientes medios" para hacer frente a "el millar" de participantes violentos presentes en la movilización.

Publicidad

Guérin relató también que los policías municipales que se encontraban dentro del Ayuntamiento lograron huir cuando "esos bárbaros entraron explicando que los iban a matar".

Para el mandatario local, estos hechos reflejan que "no es estupidez, es odio a la bandera francesa (...), odio a las instituciones, odio a los directores de instituto, odio a los polis, odio a los políticos, odio a todo lo que encarna la autoridad".

¿Cuándo fue construido el Ayuntamiento de Limoges?

El Ayuntamiento de Limoges fue construido entre 1876 y 1883, inspirado en el antiguo Ayuntamiento de París y con una combinación de estilos arquitectónicos propios del final del Renacimiento y de la época de Luis XIII.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

Relacionados

Francia

Manifestaciones Públicas

Manifestaciones Estudiantiles

Protestas

Publicidad

Publicidad

Publicidad