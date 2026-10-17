Video | Incendian edificio declarado monumento histórico durante manifestaciones en Francia

El Ayuntamiento de Limoges, edificio catalogado como monumento histórico y levantado a finales del siglo XIX, sufrió graves daños este sábado tras un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en una jornada de protestas sociales en Francia.

"No hay palabras para condenar lo que ha ocurrido, de tan abyecto que es", afirmó el alcalde de la ciudad, Guillaume Guérin, pocas horas después de que varios centenares de personas prendieran fuego al edificio hacia las 5:00 p. m. y dejaran varios vehículos volcados frente a la sede municipal.



Aunque los ocupantes fueron evacuados con rapidez, los bomberos no lograron controlar las llamas a tiempo. El fuego se extendió a los pisos superiores y alcanzó la cubierta del inmueble, que finalmente colapsó.

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"Desde mañana vamos a asegurar una continuidad del servicio, vamos a organizarnos. Han destruido un edificio que los habitantes de Limoges aman, pero no han destruido el servicio público. Es un monumento que quema, pero no la República", señaló Guérin.



🇫🇷 | URGENTE: El reloj de la torre del Ayuntamiento de Limoges en Francia, edificio de 1876 y designado como monumento histórico en 1975, se ha derrumbado después de que fuera incendiado como parte de las protestas. pic.twitter.com/vPNb2GpIJT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

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El alcalde expresó además su confianza en que los responsables serán llevados ante la justicia y envió "un mensaje a los delincuentes: 'seréis detenidos".

Según explicó, los agentes de la Policía Nacional encargados de garantizar la seguridad durante las manifestaciones "no tenían suficientes medios" para hacer frente a "el millar" de participantes violentos presentes en la movilización.

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Guérin relató también que los policías municipales que se encontraban dentro del Ayuntamiento lograron huir cuando "esos bárbaros entraron explicando que los iban a matar".

Para el mandatario local, estos hechos reflejan que "no es estupidez, es odio a la bandera francesa (...), odio a las instituciones, odio a los directores de instituto, odio a los polis, odio a los políticos, odio a todo lo que encarna la autoridad".



¿Cuándo fue construido el Ayuntamiento de Limoges?

El Ayuntamiento de Limoges fue construido entre 1876 y 1883, inspirado en el antiguo Ayuntamiento de París y con una combinación de estilos arquitectónicos propios del final del Renacimiento y de la época de Luis XIII.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

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Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE