Video y audio de llamada de adolescente que acabó con su familia en EE. UU.: “Un espíritu me poseyó”

El pasado 14 de diciembre, sobre las 3:30 de la madrugada, la Policía de Nuevo México, en Estados Unidos , recibió una inquietante llamada de un adolescente que afirmaba haber acabado de asesinar a su familia: papá, mamá y dos hermanos.

El caso no solo estremeció a todo Estados Unidos, también al mundo entero, pues las autoridades compartieron a través de la red social X: “La Oficina de Investigaciones de la Policía Estatal de Nuevo México está llevando a cabo una investigación de homicidio en Camino Escondido en Belén. 4 víctimas han fallecido. Un joven de 16 años se encuentra detenido. Los detalles son limitados”.

En los últimos días se conoció el audio de la llamada que sostuvo el adolescente, identificado como Diego Leyva, con la línea de emergencia 123 y el video de la inspección que hizo la Policía cuando llegó al sitio de la masacre.

Estremecedoras imágenes y audio

El video fue compartido por el medio KOAT. Antes de transmitirlo, la periodista advirtió que las imágenes podrían ser “perturbadoras”, debido a lo que se escucha y a la sangre que cubría al adolescente.

Despachadora: Valencia 911. Persona que llama, ¿puede oírme?

Diego Leyva: Hola, señorita. Solo quería llamarte y decirte que maté a mis padres, a toda mi familia.

Despachadora: ¿Dónde estás ahora mismo?

Diego Leyva: Estoy en la cocina.

Despachadora: Ok. ¿Cómo los asesinaste?

Diego Leyva: Con una pistola.

Despachadora: ¿Qué te hizo hacer esto?

Diego Leyva: No lo sé. Algo, un espíritu malo me poseyó.

Mientras la Policía iba en camino, la cámara que llevaba uno de los oficiales en el uniforme captó que lo que este le dijo a otro compañero: “Ponte estos guantes porque, si llega a ser esto real, él va a estar cubierto de sangre”.

Y en efecto, cuando lo encontraron estaba cubierto de sangre, incluso hasta de su cuello escurrían gotas. Al verlo, uno de los policías le ordenó: “Pasa aquí, amigo. Pasa aquí. Pon tus manos detrás de tu espalda”.

Policías encontraron una escena devastadora

Previo a ingresar a la vivienda, uno de los policías declaró: “¡Oficina del sheriff! Si estás adentro, haz saber tu presencia ahora, hazlo ahora”. Otro oficial dijo inmediatamente: “Tengo sangre en el suelo”.

Al ingresar a la casa, uno de los policías exclamó: “Tengo cuatro personas: una en el baño y tres en el pasillo”.

Debido al estado del adolescente, los agentes dedujeron que estuvo borracho mientras cometió el crimen, pero Diego seguía insistiendo en que un espíritu lo había invadido. Incluso, recalcaba que aún seguía poseído.

Diego Leyva lloraba cuando estaba esperando a que lo llevaran a la estación de Policía - KOAT

¿Cómo estaba Diego Leyva cuando lo arrestaron?

El oficial, en su momento, relató que Diego “tiene laceraciones bastante grandes en la cabeza, la sien y la parte posterior del cuello, donde todavía sangra, y un corte en el pie. Aparte de eso, solo hay sangre seca por todas partes”.

Tras ser arrestado, Diego lloró en varias oportunidades en la parte de atrás de la patrulla y empezó a decir incoherencias.

El abuelo de Diego vive en un edificio cercano al sitio donde ocurrió la masacre. El señor estuvo dormido todo el tiempo y no escuchó nada.

