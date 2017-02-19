En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DANE
LAURA SARABIA
MARELBYS MEZA
AVIONETA DESAPARECIDA
PRESUPUESTO NACIONAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Municipio de Planadas

Municipio de Planadas

Hombres armados intimidaron a alcalde de Planadas: desarmaron sus escoltas durante una inauguración
COLOMBIA

Hombres armados intimidaron a alcalde de Planadas: desarmaron sus escoltas durante una inauguración

sera_.jpg
COLOMBIA

A este corregimiento de Planadas, bastión de las FARC, volvió la Policía comandada por una mujer

Publicidad

Publicidad

Publicidad