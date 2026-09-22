Trump anuncia que en documentos en EE. UU. se cambiará el nombre de IA por "superinteligencia"

Uno de los temas que trató Donald Trump en su discurso ante las Naciones Unidas fue el de la inteligencia artificial, que se ha convertido en controversia por estos días en torno a los peligros que significaría para la estabilidad global. Sin embargo, el presidente estadounidense una vez más minimizó dichos peligros posibles y dijo, además, que a la IA desde ahora le llamará “superinteligencia”.

En su intervención, Trump dijo que “Estados Unidos luchará contra cualquier tentativa para construir un esquema globalista en materia de inteligencia artificial. Se habla de una super inteligencia y el uso de la palabra ‘artificial’ hace que suene como algo falso, pero no es algo falso, es algo sorprendente. Lo cierto es que es realmente lo contrario de lo que supuestamente dicen. A partir de ahora, todos los documentos de Estados Unidos van a cambiarse para que ahora figure ese término mucho más apropiado; nada de inteligencia artificial. Va a ser la superinteligencia. Así que bienvenidos al nuevo mundo de la superinteligencia-IA. Suena mejor y además es más preciso”.



"Estamos superando a China en IA": Donald Trump

El mandatario norteamericano señaló que “cada nueva tecnología entraña retos y la superinteligencia no está ajena a ello, pero precisamente los mismos que anunciaron la calamidad y que dijeron que íbamos a morir por el cambio climático. Son los mismos que se inventaron lo de los conflictos Rusia, Ucrania, los conflictos transfronterizos. Quien gane la carrera de la superinteligencia va a ganar de verdad y nosotros, desde luego, estamos superando a China con creces y vamos a seguir así. Vamos a seguir con rumbo firme”.

Según Trump, él no va a “asfixiar en absoluto el crecimiento de algo que va a superar la revolución industrial; hay quien dice que esto será mayor que la propia revolución industrial o la revolución del internet, así que quiero andarme con mucho cuidado. Por eso, quiero andarme con mucho cuidado y me he servido del departamento de justicia para seguir adelante con otros órganos del orden público para ayudar en mi misión".



Por último, el presidente de Estados Unidos advirtió que la IA no tendrá un freno: "Vamos a alentar a la superinteligencia, supervisada por el Departamento de Justicia, pero no le vamos a poner freno. Estados Unidos lidera el mundo en superinteligencia y lo va a seguir haciendo con seguridad y responsabilidad. Estados Unidos nunca ha sido un país que se eche para atrás de la primera línea de la vanguardia, nunca lo hemos hecho por muy estremecedor que fuera el desafío y no lo vamos a hacer después de 250 años de nación; jamás vamos a arrojar la toalla”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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