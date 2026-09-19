Emergencia por incendio forestal en Villa de Leyva, Boyacá: "Hoy es el de mayor magnitud en el país"

Una emergencia se registra en el municipio de Villa de Leyva, en Boyacá, desde la tarde de este sábado por cuenta de un incendio forestal sobre el Cerro de San Marcos. El gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, aseguró que desde el primer momento en que fue reportado el incendio se coordinaron las labores con las autoridades municipales, los cuerpos de bomberos y la Defensa Civil de la zona para atender la emergencia. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó en sus redes sociales que "es un incendio elíptico, de alta velocidad y llamas altas" y que "hoy es el de mayor magnitud en el país". Según explicó Lara, el incendio "está en una esquina del cerro". Por ahora, no hay reportes de personas heridas y aún no se tiene estimación de daños materiales por cuenta de este incendio que se produce en momentos en los que el país se ha visto seriamente afectado por este tipo de emergencias.



El ministro Lara entregó en la noche de este sábado un reporte sobre la situación del incendio en el cerro. Dijo que desde las primeras llamas los bomberos de Villa de Leyva recibieron apoyo de Tunja y Tinjacá, con la Defensa Civil, comunidad y refuerzo de Samacá y Cundinamarca. Noticias Caracol se trasladó hasta el punto del incendio y evidenció que la emergencia avanza en ese ecosistema.

#Colombia | Emergencia por incendio forestal en Villa de Leyva. Este es el panorama en la zona.



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"Una escuadra de máquinas extintoras ya está presta en el punto de mayor riesgo del pueblo, para proteger el casco urbano en caso de que llegara a ser necesario. Mañana en la mañana (este domingo) un helicóptero de la Fuerza Aérea, que sale del Tolima, inicia las primeras descargas", informó el ministro Lara, quien fue enfático en que la orden desde el Gobierno nacional es no parar en las labores para mitigar este incendio, que se produjo este sábado y que se suma a otros 18 incendios activos reportados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la mañana de este sábado y que se concentran mayormente en el Tolima (ocho de ellos). En Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila y Nariño también se reportan emergencias similares.



El gobernador de Boyacá explicó que debido a las condiciones climáticas y las dificultades para acceder al terreno afectado no ha sido posible controlar el incendio de este sábado y, por eso, le pidió ayuda a la UNGRD. "Debido a los fuertes vientos y a la altura de los árboles, las labores de control presentan grandes dificultades. Por esta razón, desde el primer momento solicitamos a la UNGRD el apoyo de un helicóptero", explicó Amaya, quien agregó que desde su departamento esperan "contar con este apoyo lo antes posible para fortalecer las labores que se realizan en tierra y avanzar en el control de la conflagración".



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