Dorado Mañana hoy, martes 22 de septiembre de 2026: consulte el resultado del sorteo

La jornada apenas comienza para miles de jugadores que siguen de cerca los sorteos matutinos en Colombia. Entre ellos, El Dorado Mañana ocupa un lugar destacado gracias a su programación diaria y a la facilidad con la que los participantes pueden verificar las cifras ganadoras poco antes del mediodía. Este sorteo es una de las alternativas más consultadas por quienes prefieren conocer rápidamente el resultado de su apuesta y seguir atentos a otros juegos durante el resto del día.



A diferencia de otros chances que concentran la atención en la tarde o la noche, El Dorado Mañana tiene un espacio propio dentro de la programación de sorteos nacionales. Su formato de cuatro cifras y la posibilidad de participar en diferentes modalidades han contribuido a mantener su popularidad entre los jugadores habituales. Este martes 22 de septiembre de 2026, la expectativa vuelve a centrarse en el número ganador y en la quinta que acompaña al resultado oficial del sorteo.



Resultados de El Dorado Mañana hoy, 22 de septiembre de 2026

Número ganador: 1688

Quinta: 6

Los resultados oficiales se conocen una vez concluye el sorteo y posteriormente son publicados por los canales autorizados para consulta de los jugadores.



¿A qué hora juega El Dorado Mañana?

Uno de los aspectos más conocidos de este chance es su horario. El Dorado Mañana se juega a las 10:55 de la mañana, convirtiéndose en uno de los primeros sorteos relevantes del día para los aficionados a este tipo de apuestas. La transmisión suele realizarse de lunes a sábado y permite que los participantes conozcan el resultado antes de finalizar la mañana.

La programación de la marca Dorado incluye además otros sorteos en diferentes franjas horarias, lo que amplía las opciones de participación para quienes siguen este juego de manera regular. Uno de los puntos que genera interés entre los apostadores es la variedad de modalidades disponibles. El juego se basa en una combinación de cuatro cifras, pero permite diferentes formas de participación según la estrategia elegida por cada jugador.

Las apuestas pueden realizarse sobre el número completo o sobre una parte de la combinación ganadora. De esta manera, existen opciones para quienes buscan acertar las cuatro cifras exactas y otras modalidades enfocadas en coincidencias parciales de tres, dos o una cifra. Además del número principal, el resultado suele estar acompañado por una quinta cifra complementaria, un dato que también es revisado por los participantes dependiendo del tipo de apuesta registrada.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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