En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VILLA DE LEYVA
DIOSDADO CABELLO
GUARDIA DE TRANSMILENIO
MAGNICIDIO HAITÍ
RECORTE A LA JEP

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Posible sobredosis, una de las hipótesis de la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

Posible sobredosis, una de las hipótesis de la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

El modelo falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación tras un llamado de emergencia. Esto se sabe.

Por: EFE
Actualizado: 21 de sept, 2026
Comparta en:
Posible sobredosis, una de las hipótesis de la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford
Hijo de Cindy Crawford -
Getty Images

Autoridades de California investigan la muerte de Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, como una posible sobredosis.

En un comunicado, la Policía de Santa Mónica informó que respondieron al llamado de una posible sobredosis alrededor de las 9:35 am (16:00 GMT) y que cuando los agentes llegaron encontraron a un hombre muerto.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

"Hasta el momento no hay indicios de que se trate de un crimen", escribieron las autoridades en el escrito e indicaron que la investigación se encontraba en curso.

Últimas Noticias

'Cinco años, cuatro meses', película que retrata el drama de las madres de los 'falsos positivo'
ENTRETENIMIENTO

'Cinco años, cuatro meses', película que retrata el drama de las madres de los 'falsos positivos'

Murió reconocida actriz colombiana que participó en ‘Don Chinche’
ENTRETENIMIENTO

Murió reconocida actriz colombiana que participó en ‘Don Chinche’, ‘Los Cuervos’ y más series

Presley falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación, según el registro del médico forense del condado de Los Ángeles publicado en su página web.

En un comunicado, el Departamento Forense de Los Ángeles aseguró que el informe sobre la causa y la forma de muerte del también modelo se habían aplazado debido a unos estudios adicionales que fueron solicitados para llegar a una conclusión.

"Debido a que la investigación de la muerte está en curso, el Departamento de Medicina Forense no puede revelar qué pruebas y/o estudios se solicitaron. En los casos aplazados, la determinación de la causa de la muerte puede tardar algunos meses", apuntó.

Publicidad

Un representante de la familia declaró a la revista People y a otros medios que: "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Gerber siguió los pasos de su madre y comenzó a modelar en su adolescencia tras firmar con la agencia IMG Models. A lo largo de su carrera desfiló para marcas de alta moda como Burberry, Dolce & Gabbana y Moschino.

Publicidad

Debutó en las pasarelas a los 16 años, en un desfile de Moschino celebrado en Los Ángeles. En 2018 vivió uno de los momentos más mediáticos de su carrera, al protagonizar junto a su madre un anuncio de Pepsi para el Super Bowl, en el que ambos rindieron homenaje al comercial que la supermodelo había protagonizado en 1992.

AGENCIA EFE

Relacionados

Actores Famosos

Famosos muertos

Publicidad

Publicidad

Publicidad