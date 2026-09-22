Trump dice que debe elegir entre llegar a un acuerdo con Irán o “aniquilar a la República Islámica”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró ante la Asamblea General de la ONU que debía elegir entre "aniquilar" a Irán si este país no llegaba a un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio. "Tengo que tomar una decisión importante: ¿se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que fue antes, tal vez uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo?", dijo. “¿O acaso aniquilo a la República Islámica rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo? ¿O los conduzco al infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza futura o de generaciones venideras?”, añadió. (Lea también: Donald Trump ante Asamblea de la ONU: “Mientras los demás hablaban de paz, yo he hecho la paz”)



Pero Trump reiteró que creía posible un acuerdo después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, en las que su partido republicano se enfrenta a la posibilidad de perder el control del Congreso, al menos en parte debido a los altos precios del combustible causados ​​por la guerra. "Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones porque no tendría sentido que no lo hicieran", dijo Trump. "Están esperando a ver cómo me va en las elecciones de mitad de mandato. Lo que no se dan cuenta es que no me presento. Ya lo hice y gané por goleada", añadió.



"Irán jamás tendrá posesión de un arma nuclear"

Según Trump, “durante 51 años, este régimen fanático ha asesinado masivamente, derramado sangre, esparcido caos a lo largo de toda la región del Medio Oriente y más allá. Ya no son este matón del Medio Oriente. Nunca voy a permitir que Irán tenga posesión de un arma nuclear”, por lo que “empecé negociaciones con Irán a cambio de que terminaran con su programa nuclear, pero se rehusaron”.

Al respecto, Irán "endureció" las condiciones para poner fin a la guerra con Estados Unidos después de que el acuerdo alcanzado en junio no impidiera que se reanudaran las hostilidades, afirmó en una entrevista a la AFP el portavoz de los Guardianes de la Revolución. "Rompieron el acuerdo y cometieron otro acto atroz. Por eso aguantamos nuestras condiciones", explicó el vocero del cuerpo militar, Hosein Mohebi, en una inusual entrevista concedida en Teherán. Mohebi afirmó que Estados Unidos "no puede violar unilateralmente un acuerdo que ellos mismos firmaron cuando les dé la gana" y que ahora Washington no tiene más opciones que aceptarlas. "Si actúa de manera imprudente y la historia se repite, nuestra resistencia sin duda se intensificará, fortalecida por la experiencia adquirida. Esta vez, no nos limitaremos a tomar represalias; adoptaremos una postura ofensiva y Estados Unidos se arrepentirá de sus acciones, sufrirá una humillación más grande que nunca", dijo el vocero del cuerpo militar. Además, el portavoz indicó que los Guardianes de la Revolución rechazaron cualquier diálogo directo con Estados Unidos, ya que ese papel le corresponde a los diplomáticos iraníes. "Los estadounidenses intentaron contactarnos pero nos negamos a cualquier contacto. Nuestros contactos con el enemigo, mientras siga siendo hostil, se limitan a las armas", agregó.

Sin embargo, durante su intervención, Trump aseguró además que la Armada estadounidense ha escoltado recientemente más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz, donde, a pesar del bloqueo iraní, dijo que "está fluyendo más petróleo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra". Insistió en que "Irán jamás tendrá posesión de un arma nuclear". (Lea también: Trump anuncia que en documentos en EE. UU. se cambiará el nombre de IA por "superinteligencia")



AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL