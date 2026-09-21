¿Por qué ha temblado tanto en Chaparral? El SGC explica los más de 40 sismos de hoy en Tolima

Un temblor de magnitud 4,0 despertó la atención durante la mañana de este lunes 21 de septiembre de 2026. El movimiento fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que informó que el evento ocurrió a las 9:48 a. m. y tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, una característica que suele hacer más perceptibles los sismos para la población. Según el reporte oficial, el sismo tuvo epicentro cerca de Chaparral, en el sur del departamento. Los municipios más cercanos al punto de origen fueron Roncesvalles y San Antonio, ambos a 17 kilómetros, mientras que Chaparral se ubicó a 22 kilómetros del epicentro. El evento acumuló más de 400 reportes ciudadanos ante la plataforma del SGC, lo que refleja que fue sentido en distintas zonas de la región.



Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración asociados al movimiento telúrico. Sin embargo, el evento llamó la atención por un detalle adicional: ocurrió en medio de una intensa actividad sísmica que se ha venido registrando en el sur del Tolima durante la misma jornada.



Más de 40 sismos se han registrado en el Tolima durante este lunes

De acuerdo con los registros publicados por el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4,0 no fue el único evento sísmico ocurrido hoy en ese departamento. Entre la madrugada y las 10:29 de la mañana de este lunes se habían contabilizado más de 40 movimientos sísmicos, la mayoría localizados en inmediaciones de Chaparral.

Los reportes muestran una secuencia constante de movimientos con magnitudes que oscilaron entre 2,0 y 3,2, además del evento principal de magnitud 4,0. Entre los más destacados aparecen sismos de magnitud 3,2 a las 4:52 a. m. y a las 6:47 a. m.; uno de 3,1 a las 9:23 a. m.; otro de 3,0 a las 9:57 a. m.; y movimientos posteriores de 2,9 y 2,3 registrados a las 10:20 a. m. y 10:29 a. m., respectivamente. La mayoría de estos eventos tuvieron como referencia a Chaparral, aunque también se registraron movimientos cerca de San Antonio, Roncesvalles, Rioblanco y Dolores. Todos compartieron una característica común: fueron sismos superficiales.



¿Es normal que tiemble tantas veces en Chaparral?

Ante la cantidad de movimientos registrados durante la mañana, algunas personas comenzaron a preguntarse si se trata de un fenómeno extraordinario. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano explicó en Noticias Caracol que la actividad sísmica en esta parte del Tolima es frecuente y que, por ahora, no existen indicios de una situación anómala.

La entidad compartió una gráfica de sismicidad acumulada desde enero de 2024 hasta septiembre de 2026. En la imagen se observa una amplia concentración de eventos alrededor de Chaparral, representados por numerosos puntos distribuidos en la zona. Los círculos de mayor tamaño, ubicados en el centro del mapa, corresponden a los movimientos registrados este lunes. De acuerdo con el análisis del organismo, la imagen demuestra que Chaparral se encuentra en una región donde históricamente han ocurrido numerosos sismos. Por esa razón, la secuencia reportada durante las últimas horas no constituye, por sí sola, una señal de que esté ocurriendo algo fuera de lo habitual.



¿Es normal que tiemble tantas veces en Chaparral? Gráfica del SGC - SGC

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El organismo también señaló que después de un sismo superficial de magnitud 4,0 es normal que se presenten otros movimientos de menor magnitud que puedan ser percibidos por la comunidad. Por esta razón, los temblores ocurridos después del evento principal hacen parte de un comportamiento que los expertos consideran compatible con la dinámica sísmica habitual de la zona. Asimismo, el Servicio Geológico Colombiano indicó que actualmente no existe información que permita afirmar que los eventos registrados durante este lunes correspondan a un fenómeno extraordinario o a una situación diferente a la actividad sísmica que históricamente se ha observado en el área.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL