Hombres armados intimidaron a alcalde de Planadas: desarmaron sus escoltas durante una inauguración

Un hecho de intimidación contra el alcalde de Planadas, Tolima, Juan Camilo Hueje Rivera, generó preocupación por la situación de seguridad en el sur del departamento. Según relató el mandatario en entrevista con Noticias Caracol En Vivo, un grupo de hombres armados llegó en motocicletas hasta el lugar donde se desarrollaba la inauguración de un puente en la vereda Esmeralda Alta y desarmó a los dos integrantes de su esquema de protección.

Los hechos ocurrieron mientras el alcalde participaba en una actividad con habitantes de la zona. El puente, construido junto con la comunidad, está ubicado sobre el río Claro, en una vereda que limita con el departamento del Huila y el municipio de Neiva.

El alcalde explicó que la jornada había transcurrido con normalidad. Desde temprano, el mandatario se encontraba en la vereda, donde compartió un almuerzo con integrantes de la comunidad y participó en la actividad de inauguración de la obra.



“Cuando ya estábamos finalizando el evento, pues yo estaba ya culminando mi intervención, cuando llegaron en motos”, relató el mandatario. Según su versión, los hombres se dirigieron inicialmente hacia los dos integrantes de su esquema de seguridad. El alcalde explicó que cuenta con dos personas encargadas de su protección: una perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otra de la Policía.



De acuerdo con el relato del mandatario, los hombres armados identificaron a sus escoltas, "los hacen tirar al suelo y les quitan las armas”, contó. Además, aclaró que los hombres no le apuntaron directamente con sus armas. Según explicó, le hicieron un llamado para que se acercara porque querían entregarle un mensaje.

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Según el mandatario, los hombres manifestaron pertenecer a una estructura ilegal que identificaron como Gerónimo Galeano y aseguraron que su presencia obedecía a supuestas citaciones que le habrían realizado en varias oportunidades.

El alcalde aseguró que no tenía conocimiento de esas supuestas citaciones y sostuvo que durante los últimos seis meses no había recibido ninguna. También señaló que los hombres mencionaron los nombres de algunos presuntos comandantes, pero afirmó que nunca los había escuchado.

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Durante la entrevista, Juan Camilo Hueje Rivera manifestó que anteriormente había recibido amenazas, pero atribuidas a otro frente de las disidencias de las FARC denominado Ismael Ruiz, durante 2024 y el año anterior.

“Pero de este nuevo grupo que está en la zona no había recibido ni citaciones ni amenazas”, aseguró. El mandatario también explicó que Planadas cuenta con 101 veredas y dos corregimientos, La Itania y Bilbao, y que durante su administración ha recorrido las diferentes zonas rurales del municipio para participar en actividades con las comunidades.

“Y es la primera vez que los veo, es primera vez que me sale en algún lugar”, afirmó al referirse al grupo armado que llegó durante la inauguración del puente.

#Colombia | En Noticias Caracol en vivo hablamos con Juan Camilo Hueje, alcalde de Planadas, Tolima, sobre la intimidación por parte de las disidencias de la cual fue víctima. "Llegaron en motos", dijo.



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Preocupación por seguridad en el sur del Tolima

El mandatario señaló que Planadas se encuentra en una zona estratégica debido a sus límites con Huila, Cauca y Valle del Cauca, además de su geografía montañosa, factores que, según explicó, facilitan la movilidad de grupos armados por sectores rurales.

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El alcalde recordó que en el municipio se encuentra la vereda Marquetalia y señaló que, después de los acuerdos de paz, la población había vivido un periodo de tranquilidad antes del incremento de situaciones que han alterado el orden público durante los últimos meses y años.

El episodio ocurrido durante la inauguración del puente se suma, según el reporte presentado, a otros hechos recientes de seguridad en el sur del Tolima, entre ellos la quema de un bus y la retención de un campero de Cointrasur.

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Después de permanecer algunos minutos en el lugar, los hombres armados se retiraron en las motocicletas. De acuerdo con el alcalde, únicamente manifestaron que estaban “cumpliendo órdenes” antes de abandonar la zona.

El mandatario terminó haciendo un llamado de atención sobre lo que ocurre en esta región y agradeció el espacio para contar la situación de seguridad que, según afirmó, se presenta actualmente en el sur del departamento del Tolima.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co